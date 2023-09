Le tricot « mouton noir » de la princesse Diana est le pull le plus précieux jamais vendu aux enchères

La princesse Diana a porté de nombreuses tenues à couper le souffle au fil des ans, laissant derrière elle un impact indélébile sur l’histoire de la mode en ce qui concerne les codes vestimentaires royaux, la sémiotique et bien plus encore. De sa robe de mariée inoubliable à la robe de cocktail en velours noir, affectueusement surnommée sa « robe de vengeance » dans les médias, qu’elle portait en 1994, en passant par le penchant pionnier pour l’athleisure dont elle a fait preuve tout au long des années 90, le sens audacieux du style de Diana fait désormais partie de son héritage durable.

Mais jeudi à New York, le record du prix le plus élevé payé aux enchères pour un vêtement porté par la princesse Diana n’a pas été battu par une élégante robe de soirée ou un accessoire de créateur rare. Au lieu de cela, il s’agissait de tricots country décontractés.

La pièce : un pull « mouton noir » porté pour la première fois par feu Diana lorsqu’elle assistait à un match de polo en 1981, alors qu’elle était fiancée à l’actuel roi Charles III. Il s’agissait du lot phare de la dernière vente aux enchères Fashion Icons de Sotheby’s à New York, où il a atteint 1 143 000 $, passant de 190 000 $ au prix final dans les 15 dernières minutes de la vente.

Auparavant, le prix record des ventes pour une pièce de la garde-robe de Diana était détenu par une robe de bal Victor Edelstein conçue pour elle en 1989. La robe bustier en velours de soie marron était confectionnée avec une jupe tulipe galbée et était largement considérée comme un exemple clé de La maturation vestimentaire de Diana. Il a été adjugé 604 800 $ aux enchères plus tôt cette année.

Mais le tricot original vendu aujourd’hui a non seulement éclipsé cette somme record, mais il est également devenu le pull le plus précieux jamais vendu aux enchères. (Ce record était auparavant détenu par un mot cardigan de Kurt Cobain lors d’une performance de Nirvana sur MTV Unplugged, a déclaré Sotheby’s.)

Créé en 1979 par les créatrices de tricots Sally Muir et Joanna Osborne sous leur marque Warm & Wonderful, le vêtement présente un motif de moutons blancs disposés en rangées. Un mouton noir se démarque de la foule sur le devant du pull.

Cependant, quelques semaines seulement après que Diana l’ait porté, elle a signalé un petit accroc sur l’un des poignets, et le palais de Buckingham l’a renvoyé à l’étiquette. Muir et Osborne n’ont pas hésité à lui en tricoter un tout nouveau et ont ensuite reçu une lettre de gratitude du palais. Diana a ensuite « ré-porté » cette pièce de remplacement lors du match de polo de 1983 illustré ci-dessus.

Le pull était initialement estimé entre 50 000 et 80 000 dollars, mais après un total de 44 enchères, le prix a atteint 14 fois plus élevé que prévu, selon Sotheby’s.

« Nous sommes ravis que ce pull chéri ait maintenant trouvé une nouvelle maison, portant avec lui l’héritage durable de la princesse Diana », ont déclaré Muir et Osborne dans un communiqué.