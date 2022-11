Le tribunal semble sceptique quant aux affirmations de Trump dans l’affaire Mar-a-Lago

WASHINGTON (AP) – Une cour d’appel fédérale s’est montrée profondément sceptique mardi quant au fait que l’ancien président Donald Trump avait le droit de contester une perquisition du FBI dans son domaine en Floride ou de demander à un arbitre indépendant d’examiner les documents saisis au domicile.

Un panel de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit, dont deux personnes nommées par Trump, a suggéré à plusieurs reprises que Trump recherchait un traitement spécial en demandant que le “maître spécial” procède à une inspection indépendante des dossiers pris lors de la perquisition du 8 août. Mar-à-Lago.

“Outre le fait qu’il s’agit d’un ancien président, tout le reste est indiscernable de tout mandat de perquisition préalable à l’inculpation”, a déclaré William Pryor, juge en chef du tribunal, nommé par George W. Bush.

Il a ajouté: “Nous devons nous inquiéter du précédent que nous créerions qui permettrait à toute cible d’une enquête pénale fédérale d’aller devant un tribunal de district et de faire en sorte qu’un tribunal de district entende ce genre de pétition… et interfère avec l’exécutif l’enquête en cours de la succursale.

Les juges ont indiqué lors de leur interrogatoire qu’ils étaient susceptibles de se ranger du côté du ministère de la Justice, qui a demandé la fin immédiate d’un processus spécial d’examen principal qui, selon lui, a inutilement retardé son enquête sur la présence de documents classifiés à Mar-a-Lago. Il n’était pas immédiatement clair quand le tribunal pourrait statuer.

Dans un autre revers juridique pour Trump, la Cour suprême a ouvert mardi la voie à un comité du Congrès pour obtenir ses déclarations de revenus après un combat de trois ans.

Le maître spécial dans l’affaire Mar-a-Lago, le vétéran juge new-yorkais Raymond Dearie, a été nommé en septembre à la demande de l’équipe Trump. Il a été chargé de mener une inspection indépendante des quelque 13 000 documents saisis lors de la perquisition et de filtrer de l’enquête criminelle tout ce qui pourrait être couvert par des revendications de privilège avocat-client ou exécutif.

Le juge de Floride qui l’a nommé, Aileen Cannon, avait empêché les procureurs fédéraux d’utiliser les dossiers saisis dans le cadre de leur enquête au cours du travail de Dearie. Un panel de trois juges de la cour d’appel a par la suite rétabli l’accès du ministère de la Justice aux quelque 100 documents avec des marques de classification, mais les procureurs disent qu’ils veulent un accès sans entrave à la quantité beaucoup plus importante de documents non classifiés et ont demandé au tribunal de mettre fin entièrement au processus.

Deux des juges de cette décision – Britt Grant et Andrew Brasher, tous deux nommés par Trump – ont participé aux arguments de mardi.

Bien que l’enquête soit centrée sur la possible mauvaise gestion de documents classifiés, le ministère de la Justice affirme qu’il considère également les documents non classifiés récupérés à Mar-a-Lago comme pertinents pour l’enquête. C’est à cause du mélange avec des documents classifiés de dossiers personnels qui, selon les procureurs, pourraient fournir des preuves clés de propriété ou de possession.

“Vous avez parlé de tous ces autres documents et biens qui ont été saisis”, a déclaré Pryor à l’avocat de Trump, James Trusty, à un moment donné. “Je ne pense pas que ce soit nécessairement la faute du gouvernement si quelqu’un a entremêlé des documents classifiés et toutes sortes d’autres biens personnels.”

Dans des documents judiciaires, le ministère de la Justice a déclaré que le seul but pour lequel il avait pu utiliser les documents non classifiés jusqu’à présent était de s’engager dans un « différend prolongé » avec l’équipe Trump au sujet de leur catégorisation.

Trusty, l’avocat de Trump, a qualifié d'”exagérés” les arguments du ministère de la Justice selon lesquels son enquête avait été ralentie de manière appréciable. Il a déclaré que le département avait déjà accès aux documents classifiés et minimisait l’importation des documents restants, les décrivant comme des cartes d’anniversaire, des notes de remerciement, des photographies et d’autres objets personnels.

“Il n’est pas réaliste pour le gouvernement de se plaindre que cela a entravé sa capacité à enquêter”, a déclaré Trusty.

Il a nié qu’il cherchait un traitement spécial pour Trump, mais a également exhorté les juges à tenir compte du contexte de l’affaire. “Il s’agit d’une situation où un rival politique a fait l’objet d’un mandat de perquisition où des milliers de documents personnels ont été confisqués”, a-t-il déclaré.

Mais lorsque Trusty a qualifié à un moment donné la perquisition du FBI de “raid”, le juge Grant, nommé par Trump, lui a demandé avec réprimande si “raid est le bon terme pour l’exécution d’un mandat”.

Trusty s’est excusé d’avoir utilisé ce qu’il a reconnu être un “terme chargé”.

Le processus de master spécial s’est déroulé parallèlement à une enquête pénale sur la rétention des documents et une éventuelle obstruction.

Le procureur général Merrick Garland a nommé la semaine dernière un procureur chevronné, Jack Smith, pour servir de conseiller spécial et superviser l’enquête Mar-a-Lago et les principaux aspects d’une enquête distincte sur les efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Eric Tucker, l’Associated Press