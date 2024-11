Le tribunal se prononce en faveur de Miami Beach et déclare que les votes sur la taxe sur les sans-abri ne seront pas comptés

Un juge a statué contre 10 électeurs de Miami Beach qui contestaient la récente décision de la commission municipale de retirer le référendum du scrutin.

La décision est intervenue après que la Commission municipale de Miami Beach voté mercredi pour abroger le référendum 8, une question du scrutin du 5 novembre sur l’opportunité de mettre en œuvre une taxe de 1% sur les aliments et les boissons pour soutenir les services de lutte contre les sans-abri et la violence domestique.

Le référendum 8 figurera toujours sur les bulletins de vote déjà imprimés, mais les électeurs auront pour instruction de ne pas voter sur cette mesure. Tout vote à ce sujet ne comptera pas.

Dans sa décision, le juge de la Cour de circuit Antonio Arzola a exprimé ses inquiétudes quant au timing de la décision de la commission d’abroger le référendum 8. Néanmoins, a-t-il soutenu, la commission municipale avait le pouvoir de le faire.

Les plaignants n’ont pas subi de préjudice irréparable, a déterminé Arzola, c’est pourquoi il a déclaré qu’il ne pouvait pas leur accorder une injonction contre leur gouvernement local. Mais même si les électeurs ne peuvent pas voter sur cette mesure lors de ce cycle électoral, a-t-il ajouté, « ils pourraient très bien pouvoir voter lors d’élections futures » en demandant sa réintroduction.

Les plaignants, tous des électeurs de Miami Beach, demandé une injonction du tribunal d’annuler la décision de la commission municipale. Alors que les élections étaient déjà en cours, l’avocat des plaignants, Gerald Greenberg, a fait valoir devant le tribunal vendredi que l’abrogation était sans précédent, illégale et privée du droit de vote des électeurs.

« Pour la première fois dans l’histoire de la Floride, une élection serait annulée alors qu’elle était déjà en cours », a déclaré Greenberg. « Il ne s’agit pas du bien ou du mal de la taxe. C’est une question de démocratie.

Le procureur adjoint de la ville de Miami Beach, Henry Hunnefeld, qui représentait la commission municipale, a rétorqué que le référendum – et l’opportunité de l’inscrire ou non sur le bulletin de vote – est une question politique. En tant que tel, a soutenu Hunnefeld, c’était la prérogative de la commission d’abandonner la question du scrutin. Les tribunaux, dit-il, ne devraient pas s’en mêler.

« Nous avons affaire à la volonté de la commission, l’organe élu de la ville de Miami Beach », a déclaré Hunnefeld, ajoutant : « Ils ont déterminé qu’ils ne voulaient pas que cette question avance. »

Mauvais timing ?

Le timing est primordial dans ce cas. Dans leur plainte officielle, les plaignants ont fait référence aux efforts de la Commission municipale de Miami Beach pour supprimer la question du scrutin six jours avant les élections générales du 5 novembre et « des semaines après le début du vote anticipé et environ 20 000 habitants avaient déjà voté ».

Les votes déjà exprimés seront rejetés, a affirmé Greenberg, qui s’est demandé pourquoi la commission municipale avait attendu quelques jours seulement avant les élections pour annuler le référendum.

La réponse de la ville : une nouvelle commission a été élue en novembre dernier, après l’entrée en vigueur d’une résolution de juillet 2023 visant à voter la taxe cette année. Depuis lors, a déclaré la ville, la commission n’a tout simplement pas eu le temps d’aborder la question. David Suarez, l’un des commissaires qui a pris ses fonctions l’année dernière et s’est opposé à la taxe, a déclaré qu’il ignorait que le référendum 8 était même sur le bulletin de vote.

Quoi qu’il en soit, Hunnefeld a affirmé, et le juge a accepté, que parce que c’était la commission qui passé la résolution appelant au référendum en premier lieu, la commission pourrait adopter une résolution abrogeant le référendum.

Un casse-tête logistique

Les deux parties ont convenu qu’informer les électeurs de tout changement constituerait un casse-tête logistique.

Les bulletins de vote ont déjà été imprimés, ce qui signifie que la question apparaîtra malgré tout. Greenberg, l’avocat des plaignants, a déclaré que si le Département des élections affichait des avis exhortant les électeurs à ne pas voter lors du référendum 8, ce qu’il va maintenant faire, cela pourrait semer la confusion dans une élection aussi coûteuse.

Hunnefeld a avancé un argument similaire, auquel Arzola a fait écho dans sa décision, mais à partir d’un avis opposé. Citant les réseaux sociaux de Miami Beach, la chaîne de télévision et la couverture de l’abrogation par le Herald, la ville a affirmé que de nombreux électeurs avaient déjà été informés de l’annulation du référendum. Le remettre sur le bulletin de vote, a-t-il dit, créerait davantage de confusion.

Arrière-plan

Dans un sondage non contraignant de 2021, 53 % des électeurs de Miami Beach ont demandé à la commission municipale d’exhorter la législature de l’État à autoriser Miami Beach à prélever une taxe de 1 % sur les aliments et les boissons pour financer les services aux sans-abri et aux victimes de violence domestique.

La législature de Floride a accepté. En réponse, la Commission municipale de Miami Beach a adopté une résolution en novembre dernier appelant à ce que la taxe soit votée lors des élections générales du 5 novembre 2024.

La taxe de 1 % s’appliquerait à toutes les ventes d’aliments et de boissons dans les entreprises qui vendent de l’alcool pour consommation sur place et dont le revenu annuel dépasse 400 000 $. Les hôtels et motels sont exclus de la taxe.

Miami Beach et Bal Harbour voisin voteront sur la mesure.

Ron Book, président du Homeless Trust, l’agence de services aux sans-abri de Miami-Dade, estime que la taxe générerait plus de 10 millions de dollars par an. Quatre-vingt-cinq pour cent de cet argent iraient au Homeless Trust, a déclaré Book, les 15 % restants étant destinés aux refuges pour victimes de violence domestique.

Cette somme, Livre dit le comité de rédaction du Herald, suffirait à faire sortir de la rue « tous ceux qui sont prêts à s’en sortir » d’ici deux ans.

Les commissaires Suarez, Kristen Rosen Gonzalez et Joseph Magazin, ainsi que le maire Steven Meiner, se sont opposés à la mesure, exprimant leurs inquiétudes quant au message poussé par un comité d’action politique autour de la question du scrutin.

Suarez a affirmé que la question du scrutin était intentionnellement trompeuse et visait à « profiter de l’argent des contribuables » en le transférant des contribuables de Miami Beach à une « organisation de comté non élue », faisant référence au Homeless Trust.