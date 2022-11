Le tribunal se prononce contre des officiers condamnés à tort au Kansas

Une cour d’appel fédérale a rejeté un appel de plusieurs agents des forces de l’ordre du Kansas qui demandaient une immunité qualifiée pour leur rôle dans l’arrestation et la poursuite d’un homme qui a été condamné à tort pour le meurtre d’une jeune fille.

Floyd Bledsoe a passé 16 ans en prison après avoir été reconnu coupable du meurtre de Camille Arfmann, 14 ans, en novembre 1999 dans le comté rural de Jefferson, au Kansas.

Le frère de Floyd Bledsoe, Tom, a été initialement accusé de meurtre après avoir avoué et conduit les autorités au corps. Mais ces accusations ont été abandonnées et Floyd Bledsoe a été arrêté. Il a été reconnu coupable en 2000 de meurtre, enlèvement et libertés indécentes avec un enfant et condamné à la prison à vie.

Son frère s’est suicidé en 2015 après avoir écrit une note avouant avoir tué la fille. Les accusations portées contre Floyd Bledsoe ont été rejetées et il a été libéré de prison plus tard cette année-là après que des preuves ADN ont montré qu’il ne pouvait pas être le tueur.

Bledsoe a déposé une plainte fédérale en 2016 contre 10 accusés, dont des agents des forces de l’ordre du comté de Jefferson et des agents du Kansas Bureau of Investigation, alléguant qu’ils ont violé ses droits civils en fabriquant et en supprimant des preuves qui auraient prouvé son innocence.

Les défendeurs ont fait appel de la décision d’un juge du tribunal de district des États-Unis autorisant la poursuite de Bledsoe. Ils ont soutenu qu’ils auraient dû bénéficier d’une immunité qualifiée dans cette affaire et que Bledsoe n’avait pas démontré que ses droits avaient été violés.

L’immunité qualifiée protège généralement les agents publics de toute responsabilité personnelle s’ils ont agi de bonne foi au moment de leurs actes.

Mardi, la Cour d’appel du 10e circuit a rejeté l’argument des avocats en faveur de l’immunité qualifiée et leur requête en rejet de l’affaire.

“Nous concluons que Bledsoe a correctement allégué que chaque appelant a participé à le priver de ses droits constitutionnels”, a déclaré la décision de la cour d’appel.

Ruth Brown, l’une des avocates de Bledsoe, a déclaré mercredi dans un courriel qu’elle était satisfaite de la décision de la cour d’appel.

“Nous espérons que les parties reprendront maintenant le processus d’établissement des faits de découverte sans délai supplémentaire”, a déclaré Brown. “M. Bledsoe attend avec impatience d’avoir un procès et de tenir les accusés responsables d’avoir causé sa condamnation injustifiée.

Les avocats des accusés n’ont pas immédiatement renvoyé de messages sollicitant des commentaires sur la décision.

En 2019, l’État a accepté de payer à Bledsoe 1,03 million de dollars en vertu d’une loi sur les condamnations erronées.

Margaret Stafford, Associated Press