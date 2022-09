Le tribunal révèle ce que le FBI a pris à Mar-a-Lago

Les agents ont saisi 33 boîtes contenant plus de 100 documents classifiés – ainsi que de nombreux dossiers vides

Les détails du contenu des 33 boîtes de matériel saisies au domicile de l’ancien président américain Donald Trump en Floride le mois dernier ont été publiés vendredi par le ministère de la Justice, ajoutant un peu de contexte à la liste plus courte publiée dans les jours qui ont suivi le raid.

L’inventaire élargi a été publié sur ordre de la juge de district américaine Aileen Cannon, avant de décider de nommer ou non un maître spécial pour examiner les documents saisis. L’équipe juridique de Trump a insisté sur le fait que de nombreux dossiers sont protégés par le privilège exécutif ou avocat-client et a exigé le retour de tous ceux qui ne relèvent pas du mandat de perquisition.

Le mandat, basé sur un affidavit du FBI alléguant que des agents avaient essayé à plusieurs reprises et échoué à collecter des fichiers classifiés de Mar-a-Lago par d’autres moyens, n’était pas particulièrement précis quant à ce qui devait être saisi, se référant en gros à “documents physiques et dossiers constituant des éléments de preuve, de la contrebande, des fruits du crime ou d’autres éléments possédés illégalement en violation» de la loi fédérale concernant le stockage de matériel sensible, y compris la loi sur l’espionnage et diverses lois sur les dossiers présidentiels.

Alors que le raid nocturne a produit plus de 100 documents classifiés, l’inventaire élargi révèle également qu’il a également généré plus de tarifs pour les piétons, y compris des dizaines de dossiers vides portant des marques restreintes, donnant l’impression d’un transport plus important qu’il n’en existe réellement. Une boîte contenait 99 coupures de journaux et de magazines de 2017 et 2018 ainsi que sept “Top secret« Documents, 15 »secret» documents, 43 dossiers vides portant la mention « classifiés » et 28 dossiers vides portant la mention «retour à Secrétariat du personnel / Miliary [sic] Aide.”

Selon l’inventaire, des documents classifiés ont été mélangés à des coupures de presse et à d’autres documents non sensibles, apparemment au hasard. Une boîte contenait 68 coupures de presse entre 2015 et 2017, un «un vêtement ou un cadeau», un livre, et deux documents gouvernementaux non classifiés, tandis qu’un autre comprenait 11 «confidentiel” papiers et 21 marqués comme “secret» mêlé à 30 coupures de presse.

Encore un autre ne tenait que deux “classifié» papiers parmi 357 documents et photos gouvernementaux non classifiés et 24 coupures de presse.

Alors que les procureurs ont qualifié la situation de potentiel délibéré «obstruction», alléguant que l’équipe Trump a délibérément caché et supprimé des documents classifiés pour contrecarrer les agents fédéraux cherchant à les remettre à leur juste place dans les Archives nationales, Trump a insisté sur le fait que son équipe coopérait avec l’agence. L’ancien président a également affirmé qu’il y avait un ordre permanent de déclassifier tous les documents qu’il rapportait après avoir quitté la présidence.