Le tribunal rétablit le bloc du mandat de vaccination pour les travailleurs fédéraux

NEW ORLEANS (AP) – Dans un revirement pour le président Joe Biden, une cour d’appel fédérale de la Nouvelle-Orléans a accepté lundi de reconsidérer sa propre décision d’avril qui permettait à l’administration d’exiger que les employés fédéraux soient vaccinés contre le COVID-19.

La nouvelle ordonnance de la 5e Cour d’appel du circuit des États-Unis à la Nouvelle-Orléans annule une décision antérieure d’un panel de trois juges qui a confirmé le mandat. La nouvelle ordonnance signifie qu’un blocage du mandat imposé en janvier par un juge fédéral basé au Texas reste en vigueur, tandis que les 17 juges du tribunal plénier se saisissent de l’appel.

Biden avait émis une ordonnance le 9 septembre exigeant que plus de 3,5 millions de travailleurs de l’exécutif fédéral soient vaccinés, sans possibilité de se faire tester régulièrement à la place, à moins qu’ils n’aient obtenu des exemptions médicales ou religieuses approuvées.

Le juge de district américain Jeffrey Brown, qui a été nommé au tribunal de district du district sud du Texas par le président de l’époque, Donald Trump, a émis une injonction nationale contre cette exigence en janvier. À l’époque, la Maison Blanche a déclaré que 98% des travailleurs fédéraux étaient déjà vaccinés.

La décision de Brown a été suivie de décisions de va-et-vient au 5e circuit.

En février, un panel du 5e circuit a refusé de bloquer la décision de Brown en attendant l’appel.

Mais après avoir entendu les arguments en mars, un autre panel a statué 2-1 que Brown n’avait pas compétence dans l’affaire. Le panel a déclaré que ceux qui contestaient l’exigence auraient pu intenter des recours administratifs en vertu de la loi sur la fonction publique. Bien que la décision ait été rendue en avril, elle ne devait officiellement entrer en vigueur que le 31 mai.

Les juges Carl Stewart et James Dennis, nommés au 5e circuit par le président démocrate Bill Clinton, étaient majoritaires. Le juge Rhesa Barksdale, un juge principal nommé par le président républicain George HW Bush, a exprimé sa dissidence, affirmant que la réparation demandée par les challengers ne relève pas de la loi sur la réforme de la fonction publique citée par l’administration.

Barksdale est un juge principal, ce qui signifie qu’il a une charge de travail réduite et n’est plus en statut actif au tribunal. Parce qu’il faisait partie de la formation au pouvoir, il peut participer au réexamen avec les juges actifs. Sur les 17 juges actuellement répertoriés comme juges actifs au 5e circuit, 12 sont nommés par des présidents républicains, dont six nommés à la cour par Trump.

Lorsque l’affaire a été plaidée devant le panel de trois juges du 5e circuit en mars, les avocats de l’administration avaient noté que les juges de district d’une douzaine de juridictions avaient rejeté une contestation de l’exigence de vaccin pour les travailleurs fédéraux avant que Brown ne se prononce.

L’administration a fait valoir que la Constitution donne au président, en tant que chef de la main-d’œuvre fédérale, le même pouvoir que le PDG d’une société privée d’exiger que les employés soient vaccinés.

Kevin Mcgill, Associated Press