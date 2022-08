Le tribunal restreint l’emprise sur le mandat de vaccin COVID pour les entrepreneurs

Plus d’un million de travailleurs de la construction à travers les États-Unis n’auront pas à se conformer à une exigence fédérale de vaccination contre le COVID-19, mais une cour d’appel a ouvert la voie à l’administration du président Joe Biden pour potentiellement appliquer le mandat à certains entrepreneurs fédéraux.

Le Bureau de la gestion et du budget de Biden a déclaré lundi que les procureurs fédéraux examinaient toujours la décision rendue vendredi et qu’aucune mesure immédiate n’avait été prise pour la mettre en œuvre.

L’obligation de vacciner les employés des sous-traitants fédéraux est suspendue dans tout le pays depuis qu’un juge de district américain en Géorgie a rendu une ordonnance en décembre interdisant son application.

Une décision partagée par un panel de trois juges de la Cour d’appel du 11e circuit d’Atlanta a levé cette injonction nationale, mais continue d’interdire l’application du mandat de vaccination contre sept États qui ont poursuivi – la Géorgie, l’Alabama, l’Idaho, le Kansas, la Caroline du Sud, l’Utah et Virginie-Occidentale. Il interdit également l’application contre les membres d’Associated Builders and Contractors – qui se sont joints au procès – ou l’un de leurs sous-traitants sur des projets fédéraux.

L’association, qui compte environ 21 000 entreprises membres employant plus d’un million de travailleurs, a qualifié la décision de “grande victoire”, même si elle réduit la portée de l’injonction précédente.

“Beaucoup d’entrepreneurs étaient préoccupés par la tenue des registres” et la possibilité de perdre des travailleurs, a déclaré Ben Brubeck, vice-président de l’association chargé des affaires réglementaires, du travail et de l’État. “Il y a beaucoup d’employés qui ne voulaient pas se faire vacciner dans l’industrie de la construction.”

Compte tenu des ordonnances judiciaires antérieures résultant de poursuites intentées par d’autres États, le mandat du vaccin est désormais bloqué pour les contrats fédéraux impliquant la moitié des États mais autorisé dans l’autre moitié. On ne sait pas si, quand et comment l’administration de Biden cherchera à faire respecter le mandat.

L’exigence de l’entrepreneur faisait partie du plan plus large de Biden pour lutter contre le COVID-19 en augmentant les taux de vaccination. Des ordonnances distinctes avaient imposé des vaccinations aux employeurs du secteur de la santé participant à Medicare ou Medicaid et avaient obligé les employeurs d’au moins 100 travailleurs à exiger des vaccinations ou à obliger les employés à porter des masques et à se faire tester régulièrement pour le COVID-19.

Les mandats de vaccination ont engendré une multitude de poursuites, principalement de la part d’États dirigés par les républicains, mais aussi de certains employeurs. En janvier, la Cour suprême des États-Unis a bloqué l’exigence de vaccin pour les grands employeurs privés, mais l’a autorisée à se poursuivre pour la plupart des travailleurs de la santé.

En exigeant des vaccinations COVID-19 pour les entrepreneurs fédéraux, l’administration de Biden a soutenu qu’une loi fédérale sur les marchés publics donne au président une large autorité pour mettre en œuvre les directives de sécurité au travail. Le panel de la cour d’appel n’était pas d’accord et a déclaré que Biden avait probablement outrepassé son autorité. Mais il a déclaré que le juge du tribunal inférieur avait également repoussé les limites du pouvoir judiciaire en appliquant une injonction à l’échelle nationale au lieu de la limiter uniquement aux personnes impliquées dans le procès.

La décision d’appel a été rédigée par le juge de circuit Britt C. Grant, qui a été nommé par l’ancien président républicain Donald Trump en 2018. Le juge de circuit principal JL Edmondson, nommé par l’ancien président républicain Ronald Reagan, a souscrit à la décision.

Le juge principal du circuit R. Lanier Anderson III, nommé par l’ancien président démocrate Jimmy Carter, a écrit qu’il pensait que Biden avait l’autorité légale pour émettre l’exigence de vaccin.

David A. Lieb, Associated Press