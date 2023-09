Le tribunal relance le procès des médecins affirmant que la FDA a outrepassé son autorité avec une campagne anti-ivermectine

NOUVELLE-ORLÉANS — Une cour d’appel fédérale a relancé vendredi un procès intenté par trois médecins qui affirment que la Food and Drug Administration a outrepassé son autorité dans une campagne contre le traitement du COVID-19 avec l’ivermectine, un médicament antiparasitaire.

L’ivermectine est couramment utilisée pour traiter les parasites du bétail. Il peut également être prescrit aux humains et a été défendu par certains conservateurs comme traitement contre le COVID-19. La FDA n’a pas approuvé l’ivermectine comme traitement contre le COVID-19 car les études n’ont pas prouvé son efficacité.

L’agence n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La décision rendue vendredi par un panel de trois juges de la 5e Cour d’appel du circuit américain de la Nouvelle-Orléans s’est concentrée sur divers aspects d’une campagne de la FDA contre l’ivermectine en tant que traitement contre le COVID-19.

La décision reconnaît que la FDA a reçu des rapports faisant état de certaines personnes nécessitant une hospitalisation après une automédication avec de l’ivermectine destinée au bétail. Mais le jugement a déclaré que la campagne – qui comportait parfois le slogan « Vous n’êtes pas un cheval ! » — on oublie trop souvent que le médicament est parfois prescrit aux humains.

Les médecins peuvent poursuivre leur action en justice en affirmant que la campagne de la FDA a outrepassé l’autorité de l’agence en vertu de la loi fédérale, indique le jugement.

« La FDA n’est pas un médecin. Il a le pouvoir d’informer, d’annoncer et d’informer – mais pas d’approuver, de dénoncer ou de conseiller », a écrit le juge Don Willett pour un panel qui comprenait également Jennifer Walker Elrod et Edith Brown Clement. « Les médecins ont allégué de manière plausible que les messages de la FDA se trouvaient du mauvais côté de la frontière entre parler de et dire à. »

Drs. Robert L. Apter, Mary Talley Bowden et Paul E. Marik ont ​​intenté une action en justice l’année dernière. Tous trois ont déclaré que leur réputation avait été ternie par la campagne de la FDA. Bowden a perdu ses privilèges d’admission dans un hôpital du Texas, note la décision. Marik a affirmé avoir perdu son poste dans une faculté de médecine et dans un hôpital pour avoir encouragé l’utilisation de l’ivermectine.

Le procès a été rejeté en décembre par le juge de district américain Jeffrey Vincent Brown, qui a statué que les plaintes ne mettaient pas fin à « l’immunité souveraine » de la FDA, un concept qui protège les entités gouvernementales de nombreuses poursuites civiles concernant leurs responsabilités. Le comité d’appel a déclaré que le prétendu abus de pouvoir de la FDA avait ouvert la porte à un procès.

Willett a été nommé au 5e circuit par l’ancien président Donald Trump ; Clement et Elrod, par l’ancien président George W. Bush. Brown a été nommé au tribunal de district par Trump.

Kevin McGill, Associated Press