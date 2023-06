Le tribunal rejette l’avortement d’une mineure à 28 semaines "Bébé va naître vivant"

Le banc d’Aurangabad de la Haute Cour de Bombay a refusé d’autoriser une victime de viol âgée de 15 ans à avorter sa grossesse de 28 semaines, car les médecins ont estimé que le bébé naîtrait vivant même si un accouchement forcé était pratiqué à ce stade.

Le bébé aurait besoin de soins néonatals, selon les médecins.

Un banc de division des juges RV Ghuge et YG Khobragade dans son ordonnance du 20 juin a déclaré que si un enfant allait naître même avec un accouchement forcé, alors autant laisser le bébé naître à terme en gardant son avenir à l’esprit.

Le tribunal entendait une requête déposée par la mère de la victime de viol demandant l’autorisation d’avorter la grossesse de 28 semaines de la fille.

La femme dans le plaidoyer a déclaré que sa fille avait disparu en février de cette année et avait été retrouvée avec un homme au Rajasthan trois mois plus tard par la police.

Une plainte a été déposée contre l’homme en vertu des articles pertinents de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO).

Une commission médicale après avoir examiné la jeune fille a déclaré que même si la procédure d’interruption de grossesse était terminée, le bébé naîtrait vivant et devrait être admis dans une unité de soins néonatals et la jeune fille serait également à risque.

Le tribunal de grande instance a noté qu’un enfant naîtrait soit par intervention médicale forcée, soit par accouchement naturel.

Si un accouchement forcé devait avoir lieu, un enfant sous-développé naîtrait et il y aurait des chances que certaines malformations se développent, a-t-il déclaré.

« Si, dans tous les cas, l’enfant va naître et que l’accouchement naturel n’est qu’à 12 semaines, nous estimons que la santé de l’enfant et son développement physique et mental doivent être pris en compte », a déclaré la Haute Cour.

« Quand un enfant vivant va naître aujourd’hui encore, autant le laisser naître après 12 semaines et sous avis médical. Si plus tard la pétitionnaire souhaite donner l’enfant à un orphelinat, elle aura la liberté de faites-le », a-t-il déclaré.

L’inconvénient d’autoriser l’accouchement forcé de l’enfant aujourd’hui est que l’enfant qui se serait naturellement développé en un bébé bien développé devra être mis au monde à un stade prématuré et avec trop de force, a déclaré le tribunal.

Si le bébé est bien développé et accouche naturellement à terme, il n’y aura pas de déformation et les chances d’adoption augmenteront, a déclaré la Haute Cour.

La mère de la jeune fille a alors demandé au tribunal d’autoriser la jeune fille à être gardée dans une ONG ou un hôpital jusqu’à ce qu’elle accouche.

Le tribunal a déclaré que la jeune fille pouvait être gardée soit dans un foyer d’accueil à Nashik qui s’occupe des femmes enceintes, soit dans le foyer d’accueil du gouvernement pour femmes à Aurangabad.

Après la naissance du bébé, la fille sera libre de décider de garder le bébé ou de le donner en adoption, a déclaré le tribunal de grande instance.

