Le tribunal rejette la tentative d’arrêter les négociations sur le prix des médicaments Medicare

Un porte-parole de la Chambre de commerce américaine, qui a demandé l’injonction aux côtés des chambres locales et étatiques, a déclaré que le groupe réexaminait la décision.

Newman a demandé à la Chambre, qui a contesté le programme auprès des chambres de commerce d’État et locales, de modifier sa plainte pour indiquer quelles sociétés membres de deux de ces groupes seraient affectées par le programme. Il a également demandé à la Chambre de préciser si AbbVie, la société membre citée dans son procès, fabrique réellement Imbruvica, un médicament anticancéreux choisi pour la négociation.

Les avocats du ministère de la Justice ont fait valoir que Pharmacyclics, une filiale entièrement détenue par AbbVie, est le principal fabricant du médicament et titulaire de l’approbation de la FDA et c’est la société qui négocierait avec CMS.

Newman a rejeté la motion de rejet du DOJ afin de donner aux chambres la possibilité de répondre à ses préoccupations, bien que le gouvernement puisse déposer une nouvelle demande.

La Chambre était le seul groupe parmi les poursuites intentées par six fabricants de médicaments et un important groupe commercial pharmaceutique à avoir demandé une injonction pour bloquer le programme de tarification des médicaments. Il avait demandé au tribunal de se prononcer avant le 1er octobre, date à laquelle les fabricants de médicaments devront soit accepter de participer aux négociations, soit choisir entre retirer tous leurs produits de Medicare ou faire face à des taxes d’accise élevées. Ces deux derniers choix s’avéreraient coûteux pour la plupart des fabricants de médicaments.

Le procès, auquel se sont joints les chambres de commerce nationales et locales, fait valoir que le Loi sur la réduction de l’inflation viole les premier, cinquième et huitième amendements de la Constitution. Les chambres affirment que le programme, qui représente une disposition clé de l’IRA, les obligerait à faire écho aux « points de vue privilégiés » du gouvernement sur les soi-disant prix équitables, à violer leurs droits à une procédure régulière et à imposer des « amendes excessives » comme punition disproportionnée pour non-respect. avec le prix final de CMS sur les médicaments sélectionnés.

Le DOJ a rétorqué dans des documents juridiques que la Chambre et ses membres ne peuvent pas démontrer un préjudice imminent dû au programme et a affirmé que les plaignants spéculaient sur qui pourrait faire l’objet de négociations, puisque le procès avait été déposé avant que CMS ne publie sa liste le 29 août. les 10 premiers médicaments faisant l’objet de négociations.

Les avocats du gouvernement se sont également demandé si la Chambre avait qualité pour défendre ses arguments.

Six fabricants de médicaments et PhRMA, le principal groupe de pression pour les médicaments de marque, ont intenté des poursuites devant différents tribunaux de district fédéraux à travers le pays, contestant le programme dans le but apparent de susciter des opinions contradictoires et de faire avancer la question devant la Cour suprême dès que possible. .

Quatre sociétés – Merck, Boehringer Ingelheim, AstraZeneca et Bristol Myers Squibb – ont annoncé publiquement qu’elles participeraient aux négociations. Les entreprises ne sont pas tenues d’annoncer leur décision de participer au programme.

Et ensuite : la Chambre doit déposer une plainte modifiée avant le 13 octobre. Le DOJ aurait alors jusqu’au 27 octobre pour renouveler sa requête en rejet.