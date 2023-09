Le tribunal rejette la carte du Congrès de l’Alabama dans une affaire de gerrymandering racial

Un panel de trois juges fédéraux a invalidé mardi une carte du Congrès de l’Alabama accusée d’avoir été raciste contre les électeurs noirs de l’État.

Estimant qu’il serait « pratiquement impossible » pour le corps législatif de l’État de corriger la carte avant le cycle électoral de 2024, le comité a ordonné à un maître spécial et à un cartographe d’en dresser une nouvelle.

Les juges, dans un avis de 217 pages, ont également exprimé de profondes inquiétudes quant au fait que l’État ait méprisé les décisions de justice antérieures leur demandant de corriger les éléments clés de la carte du Congrès, une situation que le tribunal a qualifiée de sans précédent.

« La loi exige la création d’un district supplémentaire qui offre aux Noirs d’Alabam, comme à tout le monde, une opportunité juste et raisonnable d’élire les candidats de leur choix. Le plan 2023 ne parvient clairement pas à le faire », ont écrit le juge de circuit américain Stanley Marcus et le juge de district américain. Juges Anna Manasco et Terry Moorer.

La décision du tribunal de district américain de l’Alabama est le dernier coup de marteau judiciaire lancé contre le corps législatif de l’État dirigé par les républicains, dont la précédente carte de district du Congrès avait été invalidée par la Cour suprême en juin.