Le tribunal pourrait interdire au Brésilien Bolsonaro de se présenter aux élections

Le déluge d’allégations – aucune d’entre elles n’est étayée – est accusée d’avoir contribué à pousser des milliers de bolsonaristes en janvier à prendre d’assaut la capitale, où ils ont envahi le congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême dans le but d’inverser sa défaite électorale.

Bolsonaro doit être jugé jeudi devant le tribunal électoral du pays pour abus de pouvoir. S’il est reconnu coupable, l’ancien dirigeant de 68 ans pourrait se voir interdire de se présenter à des fonctions publiques pendant huit ans – une brèche sérieuse dans l’avenir politique de la figure la plus polarisante du Brésil.

Le retour de Bolsonaro présente des risques pour l’ancien président – et le Brésil

Le procès montre les différentes voies que le Brésil et les États-Unis tracent après avoir subi des insurrections similaires. Aux États-Unis, l’ancien président Donald Trump, aux prises avec des inculpations pénales pour mauvaise gestion de documents classifiés et falsification de documents commerciaux, se présente pour récupérer la Maison Blanche.

Mais au Brésil, les alliés de Bolsonaro considèrent que ce n’est qu’une question de temps avant que Bolsonaro ne soit empêché de tenter son propre second mandat. Il fait face à plus d’une douzaine d’autres enquêtes, dont certaines criminelles, qui pourraient le mettre derrière les barreaux.

La différence entre les pays est institutionnelle. Le Brésil dispose d’un tribunal électoral national, chargé par la constitution de maintenir l’intégrité électorale, composé d’une rotation de juges de la Cour suprême, de juges fédéraux et d’avocats. Le panel a le pouvoir de destituer des politiciens de leurs fonctions et de les priver de leurs libertés politiques. Les États-Unis n’ont pas d’autorité équivalente.

Dans le cas de Bolsonaro, un parti d’opposition a allégué que Bolsonaro a abusé de son pouvoir lorsqu’il a convoqué des diplomates étrangers au palais présidentiel en juillet dernier et a affirmé sans preuve que le système électoral brésilien était vulnérable à la fraude et à la corruption. La présentation de 45 minutes a été diffusée à la télévision publique.

Les analystes juridiques et même les principaux assistants de Bolsonaro s’attendent à ce que le tribunal le condamne.

« Bolsonaro prédit un mauvais résultat », a déclaré Ciro Nogueira, son ancien chef de cabinet. « Nous espérons [the court] verra l’erreur avant qu’elle ne se produise.

« Ils essaient de créer l’air d’un coup d’État », a-t-il dit. « Il y a eu un acte de vandalisme et de destruction, ce qui est abominable et avec lequel personne n’est d’accord. Mais une prise de pouvoir ? Cela ne s’est pas produit.

Un procureur fédéral a décrit très différemment le rôle de Bolsonaro dans les événements de la journée. Dans un dossier judiciaire scellé examiné par le Washington Post, le procureur Paulo Gustavo Gonet Branco a déclaré que Bolsonaro avait utilisé sa position de président pour essayer de convaincre non seulement les Brésiliens mais le monde que les élections du pays ne pouvaient pas faire confiance. Gonet Branco a recommandé au tribunal de condamner Bolsonaro.

Le Nil est le plus long fleuve du monde ? L’Amazone voudrait un mot.

« Les manifestations étaient animées par des personnes convaincues que les élections avaient été truquées », a écrit Branco. « La gravité de ce discours contre l’intégrité du système électoral n’aurait pas pu être plus évidente. Son discours n’a pas remporté le plus de voix, mais c’était de toute évidence suffisant pour ébranler la confiance que certains avaient dans les résultats.

« Il a remis en question le système lui-même », a-t-il déclaré. « Et c’est encore pire parce qu’il a amené la dispute hors des frontières du Brésil. C’est pourquoi on croit que la réponse doit être sévère.

L’impact politique d’une interdiction de courir à Bolsonaro serait significatif. Il reste la figure la plus puissante du Brésil droite. Il a remporté 58 millions de voix en octobre, juste en deçà des 60 millions de Luiz Inácio Lula da Silva lors du vote présidentiel le plus proche de la démocratie brésilienne de 40 ans.

Des assistants politiques ont tenté de faire passer sa conviction probable comme positive. Ils ont dit que cela lui permettrait de jouer le rôle de la victime et de monter un retour basé sur les griefs. Il peut parcourir le pays et faire campagne pour d’autres conservateurs.

« La mort de Bolsonaro en tant que candidat signifie la mort de la politique de Bolsonaro », a déclaré un conseiller principal qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour offrir son évaluation franche. « Il reviendra 20% plus fort en tant que faiseur de rois politiques. »

Il existe un précédent au Brésil pour une telle transformation. En 2018, le tribunal électoral a disqualifié Lula, qui avait été reconnu coupable de blanchiment d’argent et de corruption. Plus tard, les accusations ont été rejetées, les droits politiques de Lula ont été rétablis – et il a de nouveau remporté la présidence.