Le “tribunal populaire” demande justice pour les meurtres de journalistes

LA HAYE, Pays-Bas (AP) – Un tribunal non officiel organisé par un groupe d’organisations de liberté des médias a déclaré le Mexique, le Sri Lanka et la Syrie coupables de violation du droit international humanitaire pour ne pas avoir protégé les journalistes.

Le Tribunal populaire pour le meurtre de journalistes, qui n’a aucune autorité légale, a rendu lundi un jugement visant à tenir les gouvernements responsables, tandis que des proches détenant des photos de leurs proches regardaient depuis les bancs d’une église du XVIIe siècle à La Haye.

“Compte tenu des preuves accablantes et irréfutables… les États du Mexique, du Sri Lanka et de la Syrie sont coupables de toutes les violations des droits de l’homme portées contre eux dans l’acte d’accusation”, a déclaré Eduardo Bertoni, professeur à la faculté de droit de l’université de Buenos Aires et un des neuf juges autoproclamés du tribunal.

Il a noté qu’aucun des gouvernements n’a présenté de défense bien qu’il ait été invité à le faire.

L’initiative, soutenue par Free Press Unlimited, le Comité pour la protection des journalistes et Reporters sans frontières, a passé un an à enquêter sur les meurtres de trois journalistes – Miguel Ángel López Velasco au Mexique, Lasantha Wickrematunge au Sri Lanka et Nabil Al-Sharbaji en Syrie – pour sensibiliser aux attaques en cours contre les médias.

Les organisateurs affirment que 1 400 journalistes ont été tués dans l’exercice de leur métier depuis 1990 et que 86 % de ces meurtres restent non résolus.

López Velasco a été tué, avec sa femme et son fils, en 2011 après avoir écrit sur la corruption et le trafic de drogue au Mexique.

Le ministère mexicain des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la décision. Le Mexique tente de mettre à jour son mécanisme de protection des journalistes et le gouvernement fédéral insiste sur le fait qu’il n’y aura pas d’impunité, mais les organes de presse pointent de nombreux échecs pour empêcher de nouvelles attaques ou pour obtenir justice.

Au Mexique, le fils de López Velasco, Miguel, aux côtés de représentants des groupes de défense de la liberté des médias, a lu une partie du verdict lors d’un événement public dans l’État de Veracruz, sur la côte du golfe du Mexique. Ensuite, ils se sont rendus au journal où López Velasco travaillait, Notiver, pour leur remettre une copie du jugement.

Wickrematunge a été tué alors qu’il se rendait au travail en voiture en 2009 après avoir écrit sur la corruption du gouvernement sri-lankais et critiqué les violations présumées des droits de l’homme par le gouvernement de l’époque pendant une guerre civile avec les rebelles tamouls. Le gouvernement s’est engagé à enquêter, mais l’affaire n’est toujours pas résolue.

Al-Sharbaji, qui a écrit pour un site d’information au début de la guerre civile en Syrie, est mort dans une prison militaire en 2015. Le gouvernement syrien ne fait généralement pas de commentaires sur les questions de sécurité et n’a rien dit sur le sort d’al-Sharbaji.

Le tribunal a fourni une liste de recommandations aux Nations Unies pour assurer la sécurité des journalistes dans le cadre de leur travail, appelant les États à enquêter sur les crimes contre les médias et les organisations de la société civile à travailler au nom d’une presse libre.

De tels « tribunaux populaires » ont déjà été mis en place dans des cas où les victimes n’ont que peu ou pas accès à d’autres formes de recours juridiques.

The Associated Press