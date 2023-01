Le tribunal pèse à nouveau la condamnation à mort d’un kamikaze marathon

BOSTON (AP) – L’avocat du kamikaze du marathon de Boston, Dzhokhar Tsarnaev, a exhorté mardi une cour d’appel fédérale à annuler la condamnation à mort de l’homme de 29 ans en raison d’allégations d’inconduite d’un juré quelques mois seulement après sa réactivation par la plus haute cour du pays.

Tsarnaev redouble d’efforts pour éviter l’exécution après que la Cour suprême a rétabli l’année dernière la peine de mort qui lui avait été infligée pour son rôle dans l’attentat à la bombe qui a tué trois personnes et en a blessé des centaines près de la ligne d’arrivée du marathon en 2013.

Ses avocats contestent maintenant des questions qui n’ont pas été examinées par la Cour suprême, notamment si le juge du procès a rejeté à tort sa récusation de deux jurés qui, selon les avocats de la défense, ont menti lors de l’interrogatoire de sélection du jury.

Une jurée a déclaré qu’elle n’avait pas commenté l’affaire en ligne mais qu’elle avait retweeté un message qualifiant Tsarnaev de “poubelle”. Un autre juré a déclaré qu’aucun de ses amis Facebook n’avait commenté le procès, même si l’un d’entre eux l’avait exhorté à “jouer le rôle” afin qu’il puisse faire partie du jury et envoyer Tsarnaev en “prison où il sera emmené”, ont déclaré les avocats de la défense. . Les avocats de Tsarnaev ont soulevé ces préoccupations lors de la sélection du jury, mais le juge a choisi de ne pas les approfondir, disent-ils.

“Cette affaire a été jugée à Boston sur la promesse… que malgré l’impact extraordinaire de l’attentat marathon sur cette communauté”, un interrogatoire des jurés potentiels éliminerait toute personne non qualifiée, a déclaré l’avocat de Tsarnaev, Daniel Habib, aux juges de la 1ère Cour d’appel du circuit des États-Unis. “Cette promesse n’a pas été tenue.”

Le ministère de la Justice a continué de faire pression pour maintenir la peine de Tsarnaev même après que le procureur général Merrick Garland a imposé en 2021 un moratoire sur les exécutions fédérales pendant que le ministère procède à un examen de ses politiques et procédures. Le département n’a pas indiqué combien de temps il pourrait maintenir la détention, qui est intervenue après que l’ancien gouvernement du président Donald Trump a mis à mort 13 détenus au cours de ses six derniers mois.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il s’opposait à la peine de mort et travaillerait pour mettre fin à son utilisation, mais il n’a pris aucune mesure pour le faire pendant son mandat. Et le moratoire n’empêche pas les procureurs fédéraux de demander la peine de mort, comme ils le sont dans le cas d’un homme actuellement jugé pour avoir tué huit personnes sur une piste cyclable de New York en 2017.

William Glaser, un avocat du ministère de la Justice, a déclaré que le juge du procès n’avait rien fait de mal dans sa façon de traiter les jurés. Glaser a reconnu que les jurés avaient fait des déclarations inexactes, mais a déclaré que d’autres révélations qu’ils avaient faites au tribunal suggéraient qu’ils se souvenaient simplement mal.

“Il n’y a aucune indication dans ce dossier que les inexactitudes étaient le genre de malhonnêteté consciente qui conduirait à la disqualification”, a déclaré Glaser.

Mais le juge William Kayatta Jr. s’est demandé comment le juge de première instance pouvait savoir cela sans approfondir les affirmations de Tsarnaev. Et la juge O. Rogeriee Thompson a déclaré à l’avocat du ministère de la Justice qu’elle avait du mal à voir comment Tsarnaev ne pouvait pas au moins prétendre de manière plausible que le juré à qui on avait dit de “jouer le rôle” mentait sciemment.

“Si, par exemple, l’ami Facebook avait dit ‘faites partie du jury et assurez-vous que la peine de mort n’est pas imposée’, il m’est difficile de croire que vous ne seriez pas ici en train de défendre le contraire de ce que vous êtes. se disputer maintenant », a-t-elle déclaré à Glaser.

Certains survivants de l’attentat à la bombe qui ont assisté à l’audience ont ensuite rencontré brièvement l’avocate américaine du Massachusetts, Rachael Rollins, à l’extérieur de la salle d’audience. Marc Fucarile, qui a perdu une jambe et a subi d’autres blessures graves dans l’explosion, a déclaré qu’il était venu aux arguments pour faire savoir aux juges que les survivants “faites toujours attention à ce qu’ils font”.

«À un certain moment, nous devons tracer une ligne dans le sable et dire que ça suffit. Ce qu’il a fait n’est pas en cause », a déclaré Fucarile à l’Associated Press.

Les avocats de Tsarnaev ont reconnu au tout début de son procès que lui et son frère aîné, Tamerlan Tsarnaev, avaient déclenché les deux bombes qui ont tué Lingzi Lu, un étudiant chinois diplômé de l’Université de Boston âgé de 23 ans ; Krystle Campbell, une gérante de restaurant de 29 ans de Medford, Massachusetts ; et Martin Richard, 8 ans, de Boston.

Ils ont cependant fait valoir qu’il ne devrait pas être mis à mort, affirmant que son frère l’avait radicalisé et était le cerveau de l’attaque.

Tsarnaev a été reconnu coupable en 2015 des 30 chefs d’accusation retenus contre lui, notamment de complot et d’utilisation d’une arme de destruction massive et du meurtre de l’officier de police du Massachusetts Institute of Technology Sean Collier lors de la tentative d’évasion des frères Tsarnaev. Tamerlan Tsarnaev est mort dans une fusillade avec la police quelques jours après l’attentat du 15 avril 2013.

Le 1er circuit en 2020 a annulé la condamnation à mort de Tsarnaev et a ordonné un nouveau procès en phase de sanction pour décider s’il devait être exécuté, estimant que le juge n’avait pas suffisamment interrogé les jurés sur leur exposition à une large couverture médiatique de l’attentat à la bombe. Mais les juges de la Cour suprême, par un vote de 6 contre 3, ont convenu avec l’administration Biden que la décision du 1er circuit était erronée.

____

Cette histoire a été corrigée pour refléter que le moratoire fédéral a été mis en place en 2021, et non l’année dernière.

Alanna Durkin Richer, Associated Press