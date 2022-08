Le tribunal ouvre la porte à l’annulation de l’amendement sur l’identification des électeurs de la Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord (AP) – Le plus haut tribunal de Caroline du Nord a ouvert la porte vendredi à l’annulation d’un mandat d’identification des électeurs approuvé par les citoyens en 2018 parce que les législateurs qui l’ont mis sur le bulletin de vote ont été élus dans des districts entachés de préjugés raciaux illégaux.

Cependant, la Cour suprême de Caroline du Nord n’a pas annulé l’exigence d’identification des électeurs et un autre amendement constitutionnel qui limitait les taux d’imposition sur le revenu, jugeant qu’un tribunal inférieur doit rassembler plus de preuves sur les mesures avant de les rejeter.

L’identification des électeurs n’est actuellement pas requise en Caroline du Nord, car elle fait l’objet d’un litige distinct concernant les lois électorales des États. La décision de vendredi ne change rien à cette situation.

La décision tant attendue, rendue 4-3 par la majorité démocrate du tribunal, est une victoire pour l’État NAACP, qui a poursuivi les dirigeants législatifs républicains. Il annule une décision de la cour d’appel de l’État qui a confirmé les modifications et renvoie l’affaire au juge du comté de Wake, G. Bryan Collins, Jr., qui avait précédemment annulé les modifications en attendant une audience sur les preuves qui peut maintenant avoir lieu.

La décision de vendredi a dénoncé le fait que la législature contrôlée par les républicains a poursuivi le processus de mise aux voix des amendements constitutionnels malgré le fait que plus de deux douzaines de districts s’étaient avérés entachés de préjugés raciaux illégaux.

Écrivant au nom de la majorité, la juge associée Anita Earls a noté que « ce qui rend cette affaire si unique, c’est que l’Assemblée générale, agissant en sachant que vingt-huit de ses districts ont été inconstitutionnellement racistes et que plus des deux tiers de tous les districts législatifs devait être redessiné pour se conformer à la clause de protection égale, a choisi d’engager le processus d’amendement de la constitution de l’État.

Cependant, l’opinion a déclaré qu’avant de prendre une mesure aussi sérieuse que l’annulation des amendements constitutionnels approuvés par les électeurs, le tribunal de première instance doit recueillir plus de preuves pour savoir si le maintien des amendements en place permettrait aux législateurs mal élus d’échapper à la responsabilité, exclurait davantage les électeurs du processus démocratique. ou équivaut à une discrimination continue.

Les tribunaux fédéraux avaient déclaré que près de 30 districts utilisés lors des élections de 2016 étaient des gerrymanders raciaux illégaux. En fin de compte, plus de 100 des 170 sièges de l’Assemblée générale ont dû être redistribués. Les juges avaient autorisé les législateurs élus en 2016 à siéger à l’Assemblée générale pour la prochaine session de deux ans. Pourtant, les avocats des plaignants ont déclaré que cette édition de la législature était illégalement constituée, de sorte que l’amendement était illégalement sur le bulletin de vote et devrait être annulé.

En 2020, un panel divisé de la Cour d’appel de l’État a déclaré qu’un tel seuil de blocage de l’action législative entraînerait le chaos et la confusion en permettant à quiconque de contester toute législation conventionnelle approuvée par une majorité de législateurs dont les districts ont été annulés. Le comité d’appel avait annulé la décision d’un juge de première instance au début de 2019 qui annulait les amendements et concluait que l’Assemblée générale avait outrepassé son pouvoir d’organiser les référendums.

La NAACP de l’État a salué la décision de vendredi comme limitant la capacité d’une législature mal élue à modifier la constitution de l’État.

« La décision d’aujourd’hui envoie un message décisif en faveur de la responsabilité et de la démocratie en Caroline du Nord. Truquer les élections en piétinant les droits des électeurs noirs a des conséquences. Aucune législature n’a le droit d’utiliser des cartes racistes – infectant plus des 2/3 des districts de cet État – pour voler le pouvoir au peuple de changer la constitution de notre État », a déclaré la présidente de la NAACP, Deborah Maxwell, dans un communiqué.

La NAACP a demandé une réparation étroite – qu’une Assemblée générale élue à partir de frontières illégalement déformées perde sa capacité à proposer des référendums constitutionnels. Contrairement à la législation, a-t-il soutenu, un référendum a besoin du soutien des trois cinquièmes des membres de chaque chambre législative pour être soumis au scrutin et n’est pas soumis au veto du gouverneur.

Le président de la Chambre d’État républicaine, Tim Moore, a publié une déclaration affirmant que la décision de vendredi de la majorité démocrate du tribunal était une décision politique.

« Cette décision de la ligne du parti est en contradiction directe avec l’État de droit et la volonté des électeurs. Les habitants de la Caroline du Nord ne toléreront pas l’activisme et l’inconduite judiciaires flagrants qui ont saisi la plus haute cour de notre État, et moi non plus », a déclaré Moore.

La décision de vendredi intensifie encore les divergences marquées sur le terrain et devrait mettre davantage l’accent sur deux sièges lors du scrutin à l’échelle de l’État cet automne. Les deux sont actuellement détenus par des démocrates, les républicains doivent donc gagner l’un d’eux pour retrouver une majorité.

La décision de vendredi n’a pas bloqué les lois régulières de l’État qui exigent des majorités simples et sont soumises au veto d’un gouverneur. Les législateurs du GOP ont adopté d’autres lois régulières réduisant les impôts et exigeant une pièce d’identité avec photo pour voter.

Une loi normative approuvée fin 2018 après l’approbation de l’amendement sur l’identification des électeurs visait à mettre en œuvre le mandat. La décision de vendredi n’annule pas cette loi. Mais il reste inapplicable en attendant deux autres poursuites – une fédérale et une étatique – contestant les règles actuelles d’identification des électeurs.

La majorité d’un panel de trois juges de première instance a annulé ces règles en septembre, affirmant que la loi avait été adoptée à la hâte par l’Assemblée générale et discriminait toujours intentionnellement les électeurs noirs.

Jonathan Drew et Gary D. Robertson, Associated Press