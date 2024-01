Le tribunal ordonne la liquidation du chinois Evergrande, qui doit 300 milliards de dollars

Comme si l’économie chinoise n’avait pas assez de choses à affronter : ralentissement de la croissance, chute des prix, chute des marchés boursiers, diminution de la main d’œuvre et fuite des investisseurs étrangers. Un tribunal de Hong Kong a ajouté lundi une autre source d’inquiétude : il a ordonné la liquidation du China Evergrande Group, le promoteur immobilier le plus endetté au monde avec plus de 300 milliards de dollars de passif et des centaines de complexes d’appartements inachevés à travers le pays.

On ne sait pas encore si les autorités chinoises reconnaîtront la décision du tribunal de Hong Kong et permettront aux créanciers internationaux de saisir les actifs de l’entreprise. Mais cette décision alimentera les craintes quant à l’état du marché immobilier chinois – qui représente environ un cinquième de l’économie – et pourrait avoir des répercussions sur la deuxième économie mondiale, déjà en difficulté.

“Personne ne croit que la situation économique va s’améliorer”, a déclaré Alicia García Herrero, économiste en chef pour l’Asie-Pacifique à la banque d’investissement Natixis, après que le cours de l’action Evergrande ait chuté de 20% à la Bourse de Hong Kong avant la suspension des négociations.

Un tribunal de Hong Kong a ordonné le 29 janvier la liquidation du groupe China Evergrande, le promoteur immobilier le plus endetté au monde, qui lui devait plus de 300 milliards de dollars. (Vidéo : Reuters)

Autrefois le plus grand vendeur de biens immobiliers en Chine, Evergrande tente d’éviter la faillite formelle depuis 2021, lorsqu’elle a fait défaut sur 330 milliards de dollars de dette et envoyé une onde de choc sur les marchés mondiaux. L’entreprise cherchait plus de temps pour élaborer un plan de restructuration, mais après 18 mois sans progrès, la juge Linda Chan a déclaré lundi que “ça suffit” et a ordonné sa liquidation.

Le directeur général d’Evergrande, Xiao En, a déclaré lundi aux médias chinois que l’entreprise s’efforcerait de poursuivre ses opérations normales et de sauvegarder « les droits et intérêts légitimes des créanciers tant au pays qu’à l’étranger ».

« La décision rendue aujourd’hui par la Cour est contraire à notre intention initiale », a-t-il déclaré au 21st Century Business Herald, une publication financière chinoise. “Nous pouvons seulement dire que nous avons fait de notre mieux et que nous le regrettons beaucoup.”

Derrière la faillite d’Evergrande se cache une crainte plus large que l’économie chinoise ne sombre dans un ralentissement prolongé et brutal qui pourrait entraver sa reprise – et celle de l’économie mondiale – après les pires jours de la pandémie de coronavirus.

Les nouvelles récentes n’ont pas été positives.

La Chine a enregistré une croissance de son produit intérieur brut de seulement 5,2 % l’année dernière – la plus lente depuis trois décennies, à l’exclusion des trois premières années de pandémie – et son marché boursier s’est comporté particulièrement mal.

Les autorités financières chinoises se sont efforcées d’arrêter la chute des actions chinoises et hongkongaises – elles ont perdu environ 10 % de leur valeur cette année seulement, dans un contexte d’exode des investisseurs étrangers – mais les mesures de soutien fragmentaires n’ont pas fait grand-chose pour restaurer la confiance.

Les investisseurs internationaux, victimes des politiques strictes du « zéro covid » et de la répression politiquement motivée contre les géants de la technologie, autrefois considérés comme l’avenir du miracle économique chinois, continuent de retirer de l’argent des entreprises chinoises.

Il y a peu de raisons d’être optimiste : la population chinoise a diminué en 2023 pour la deuxième année consécutive, malgré les efforts officiels visant à encourager davantage d’enfants. Même avec une main-d’œuvre en diminution, les jeunes qui entrent sur le marché du travail ont du mal à trouver un emploi bien rémunéré et épanouissant. Certains préfèrent s’en aller et « s’allonger » ou devenir des « enfants à plein temps ».

Et en plus de cela, les gens ne dépensent plus comme avant, ce qui entraîne une chute des prix et fait de la Chine l’un des rares pays au monde à flirter avec la déflation.

Au centre du malaise économique se trouve le secteur immobilier en difficulté – et le géant en difficulté qu’est Evergrande.

À partir des années 1990, les grands promoteurs immobiliers chinois avaient facilement accès aux prêts bancaires et pouvaient se développer de manière agressive en utilisant un modèle d’emprunt pour construire qui tirait parti de la demande croissante de logements et de la dépendance des gouvernements locaux à l’égard de la vente de terrains pour leurs revenus.

Mais un changement de politique gouvernementale en 2020 a interrompu les flux de financement vers les promoteurs qui, pendant des décennies, avaient contracté d’énormes prêts pour se développer rapidement, utilisant de nouveaux projets pour continuer à emprunter et à construire.

Evergrande s’est retrouvée au bord de l’effondrement, dans une crise que beaucoup considéraient comme marquant la fin du boom immobilier chinois. Cela a également alimenté les craintes que les créanciers étrangers ne soient lésés dans les efforts de Pékin pour contenir la crise.

Pour éviter les effets de la dette de plus de 300 milliards de dollars de l’entreprise qui se répercute sur l’économie, les autorités chinoises ont opté pour ce que les analystes ont appelé une « démolition contrôlée » – essentiellement en gérant l’entreprise à travers un effondrement progressif sans aggraver la crise du secteur qui pourrait ralentir. la timide reprise pandémique.

Dans le même temps, certains dirigeants clés de l’entreprise disparaissent.

Le président milliardaire d’Evergrande, Xu Jiayin – également connu sous la prononciation cantonaise de son nom, Hui Ka Yan – a été arrêté en septembre de l’année dernière pour « soupçons de crimes illégaux » et n’a plus eu de nouvelles depuis.

D’autres dirigeants et anciens dirigeants du China Evergrande Group et de ses filiales auraient également fait l’objet d’une enquête de la part des autorités chinoises pour avoir potentiellement enfreint les règles relatives à l’utilisation des dépôts bancaires.

La société a continué de boiter, posant un casse-tête continu aux décideurs politiques qui tentent de restaurer la confiance dans le secteur immobilier.

La priorité absolue du gouvernement a été d’achever les forêts des complexes d’appartements inachevés à travers le pays et d’apaiser les dizaines de milliers de propriétaires en colère qui ont payé d’avance.

Mais les petits entrepreneurs se sont effondrés à mesure que le marché immobilier chinois est soumis à des tensions croissantes, et les acheteurs de maisons et les banques craignent de plus en plus que les promoteurs ne soient pas en mesure de terminer des projets à moitié réalisés, et encore moins de revenir à l’époque où ils devaient commencer les travaux. sur un nouveau projet chaque semaine.

Depuis deux ans et demi, l’immobilier a été un « frein sérieux et persistant » pour l’économie malgré « l’explosion d’enthousiasme et d’esprit animal positif après la réouverture des restrictions liées au covid », Andrew Batson, directeur de la recherche sur la Chine pour le cabinet de conseil économique Gavekal, a écrit dans une note récente.

La décision de lundi soulève des questions quant à savoir jusqu’où les autorités chinoises sont prêtes à aller pour protéger les intérêts des créanciers internationaux.

En 2021, certaines juridictions chinoises ont accepté de reconnaître les décisions de liquidation de Hong Kong, mais chaque cas nécessitait une demande distincte, et l’accord n’a été appliqué que cinq fois depuis lors.

Si les créanciers à l’extérieur du pays ne parvenaient pas à récupérer une partie de leurs pertes, cela porterait un nouveau coup à la confiance dans l’environnement des affaires en Chine. Investissements directs étrangers dans l’économie chinoise est tombé de 8 pour cent l’année dernière, la première baisse depuis 2012.

“Evergrande montre aux investisseurs étrangers à quel point il est risqué d’investir dans des entités chinoises à Hong Kong”, a déclaré García Herrero. “C’était clair avant, mais avec la liquidation qui ne permet aucun accès aux actifs, ce sera encore plus clair.”