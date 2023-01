Le tribunal ordonne au musée de Detroit de conserver Van Gogh contesté

Une cour d’appel fédérale américaine a ordonné à un musée de Detroit de conserver une peinture de 1888 de Vincent van Gogh au milieu d’un différend entre un collectionneur brésilien et le musée à propos de la peinture.

L’ordonnance de mercredi de la 6e US Circuit Court of Appeals à Cincinnati intervient quelques jours après que le juge de district américain George Caram Steeh à Detroit a rejeté une action en justice intentée par la société de courtage d’art du collectionneur Gustavo Soter, a rapporté The Detroit News.

La poursuite affirme que Soter a acheté le tableau d’une femme avec un livre, intitulé “The Novel Reader”, en 2017 pour 3,7 millions de dollars, mais qu’un “tiers” a pris possession de l’œuvre et qu’elle a disparu depuis près de six ans.

La peinture à l’huile sur toile, qui, selon le costume, vaut plus de 5 millions de dollars, faisait partie de la récente exposition “Van Gogh en Amérique” du Detroit Institute of Arts.

Steeh a déclaré dans sa décision du 20 janvier que le tableau ne pouvait pas être saisi car il était protégé par une loi fédérale accordant l’immunité aux œuvres d’art étrangères exposées aux États-Unis.

Les juges de la cour d’appel ont ordonné au musée de conserver la possession du tableau, affirmant qu’un appel interjeté par la société de courtage de Soter, Brokerarte Capital Partners, LLC, “soulève des questions dans sa requête qui méritent une plaidoirie complète et un examen motivé”.

La porte-parole du Detroit Institute of Arts, Megan Hawthorne, a déclaré dans un e-mail que le musée “se conformera pleinement à l’ordonnance de la Cour d’appel des États-Unis concernant la garde de” The Novel Reader “et répondra le 30 janvier à la récente plaidoirie du plaignant”.

Elle a déclaré que le musée n’aurait “aucun commentaire supplémentaire avant une décision du tribunal”.

Les avocats de Soter ont déposé leur plainte début janvier, demandant une ordonnance du tribunal ordonnant au musée de rendre le tableau.

L’exposition van Gogh d’un mois s’est terminée dimanche au Detroit Institute of Arts. Des dizaines de tableaux du maître hollandais sont prêtés au musée.

Le musée n’a pas révélé publiquement comment il s’est procuré le tableau pour l’exposition, affirmant seulement qu’il provenait du Brésil. Le tableau n’a pas été répertorié comme volé par le FBI ou l’International Art Loss Register, a indiqué le musée.