ISTANBUL (AP) – Un tribunal turc qui a entendu l’affaire contre quatre pilotes, deux agents de bord et un responsable d’une compagnie aérienne privée accusés d’avoir fait passer en contrebande l’ancien président de Nissan Motor Co., Carlos Ghosn, hors du Japon via Istanbul via Istanbul, a rejeté jeudi une demande de pilotes. «Les interdictions de voyager doivent être levées, a déclaré un avocat.

Lors de la deuxième audience de l’affaire, le tribunal a écouté le témoignage de deux techniciens au sol qui ont déclaré avoir vu le responsable de la compagnie aérienne accompagner Ghosn à Istanbul alors qu’il quittait un avion et montait à bord du prochain, a déclaré l’agence d’État Anadolu.

Le tribunal a ensuite ajourné le procès jusqu’au 20 janvier.

Les sept sont accusés d’avoir aidé Ghosn à s’enfuir alors qu’il attendait son procès au Japon. Les procureurs turcs réclament jusqu’à huit ans de prison chacun pour les quatre pilotes et le responsable de la compagnie aérienne pour trafic illicite d’un «migrant». Les deux agents de bord encourent chacun une peine de prison d’un an s’ils sont reconnus coupables de ne pas avoir signalé un crime.

Lors du procès d’ouverture en juillet, le tribunal a libéré les quatre pilotes et le responsable de la compagnie aérienne en attendant l’issue de leur procès, mais leur a interdit de quitter la Turquie. Ils ont également reçu l’ordre de se présenter aux autorités à intervalles réguliers. Les agents de bord n’étaient pas sous garde.

Un avocat représentant le pilote Serhat Kahvecioglu a déclaré à l’Associated Press que le panel de juges avait rejeté les demandes de levée des interdictions de voyager des pilotes.

«Ces gens sont des pilotes et n’ont pas pu faire leur travail depuis plus d’un an. Ils ne gagnent plus d’argent depuis un an », a déclaré Mehmet Rusen Gultekin.

Gultekin a déclaré que son client n’était pas au courant du stratagème de contrebande de Ghosn et a exprimé l’espoir qu’il serait acquitté lors de la prochaine audience.

Ghosn, qui a été arrêté pour des allégations d’inconduite financière à Tokyo en 2018, a sauté la caution en attendant son procès l’année dernière. Il a été transporté d’Osaka à Istanbul, puis transféré dans un autre avion à destination de Beyrouth, où il est arrivé le 30 décembre. On pense qu’il a été introduit en contrebande dans une grande boîte à musique recouverte de mousse.

Les pilotes et agents de bord ont nié leur implication dans les projets de contrebande de Ghosn ou de savoir que Ghosn était à bord des vols.

Le responsable de la compagnie aérienne, Okan Kosemen, a affirmé avoir été informé que Ghosn était à bord du vol d’Osaka à Istanbul après l’atterrissage de l’avion. Il a admis avoir aidé à faire passer Ghosn dans le deuxième avion à destination de Beyrouth, mais a affirmé qu’il avait été menacé et craint pour la sécurité de sa famille.

La compagnie aérienne turque MNG Jet a déclaré en janvier que deux de ses avions avaient été utilisés illégalement dans l’évasion de Ghosn, le transportant d’Osaka à Istanbul, puis à Beyrouth. La société a déclaré à l’époque que son employé avait admis avoir falsifié les dossiers de vol afin que le nom de Ghosn n’y apparaisse pas.

L’acte d’accusation contre les accusés note une augmentation de 216000 euros et 66000 dollars des comptes bancaires du responsable de la compagnie aérienne entre le 16 octobre et le 26 décembre 2019.

Fraser a rapporté depuis Ankara, Turquie.