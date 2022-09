Le tribunal lève les dossiers de Mar-a-Lago – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Dans un rejet brutal des arguments juridiques de Donald Trump, une cour d’appel fédérale a autorisé mercredi le ministère de la Justice à reprendre son utilisation des dossiers classifiés saisi dans le domaine de l’ancien président en Floride dans le cadre de son enquête criminelle en cours.

La décision d’un panel de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le 11e circuit équivaut à une victoire écrasante pour le ministère de la Justice, ouvrant la voie aux enquêteurs pour continuer à examiner les documents alors qu’ils envisagent de porter des accusations criminelles contre le stockage des dossiers top-secrets à Mar-a-Lago après le départ de Trump de la Maison Blanche. En levant la suspension d’un aspect essentiel de l’enquête du ministère, le tribunal a levé un obstacle qui aurait pu retarder l’enquête de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois.

La cour d’appel a également noté avec insistance que Trump n’avait présenté aucune preuve qu’il avait déclassifié les documents sensibles, comme il l’a soutenu à plusieurs reprises, et a rejeté la possibilité que Trump puisse avoir un “intérêt individuel ou un besoin pour” les quelque 100 documents avec des marques de classification. qui étaient saisi par le FBI lors de sa perquisition du 8 août de la propriété Palm Beach.

Le gouvernement avait fait valoir que son enquête avait été entravée et les préoccupations de sécurité nationale balayées par une ordonnance de la juge de district américaine Aileen Cannon qui interdisait temporairement aux enquêteurs de continuer à utiliser les documents dans son enquête. Cannon, une personne nommée par Trump, avait déclaré que la suspension resterait en place en attendant un examen séparé par un arbitre indépendant qu’elle avait nommé à la demande de l’équipe Trump pour examiner les dossiers.

Le comité d’appel a partagé les préoccupations du ministère de la Justice.

“Il va de soi que le public a tout intérêt à s’assurer que le stockage des documents classifiés n’entraîne pas de ‘dommages exceptionnellement graves à la sécurité nationale'”, ont-ils écrit. implique d’examiner les documents, de déterminer qui y a eu accès et quand, et de décider quelles sources ou méthodes (le cas échéant) sont compromises.

Une injonction qui retarde ou empêche l’enquête criminelle “d’utiliser des documents classifiés risque d’imposer un préjudice réel et important aux États-Unis et au public”, ont-ils écrit.

Deux des trois juges qui ont rendu la décision de mercredi – Britt Grant et Andrew Brasher – ont été nommés au 11e circuit par Trump. Le juge Robin Rosenbaum a été nommé par l’ancien président Barack Obama.

Les avocats de Trump n’ont pas renvoyé d’e-mail leur demandant de commenter s’ils feraient appel de la décision. Le ministère de la Justice n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Le FBI saisi le mois dernier environ 11 000 documents, dont environ 100 avec des marques de classification, lors d’une perquisition autorisée par le tribunal du club de Palm Beach. Il a lancé une enquête criminelle pour savoir si les dossiers ont été mal gérés ou compromis, mais il n’est pas clair si Trump ou quelqu’un d’autre sera inculpé.

Cannon a décidé le 5 septembre qu’elle nommerait un arbitre indépendant, ou un maître spécial, pour procéder à un examen indépendant de ces dossiers et séparer ceux qui pourraient être couverts par des revendications de privilège avocat-client ou de privilège exécutif et pour déterminer si l’un des les matériaux doivent être rendus à Trump. Raymond Chériel’ancien juge en chef du tribunal fédéral basé à Brooklyn, a été nommé à ce poste et a tenu sa première réunion mardi avec les avocats des deux parties.

Le ministère de la Justice avait fait valoir qu’un examen principal spécial des documents classifiés n’était pas nécessaire. Il a déclaré que Trump n’avait aucune base plausible pour invoquer le privilège de l’exécutif sur les documents, et que les dossiers ne pouvaient pas non plus être couverts par le privilège avocat-client car ils n’impliquaient pas de communications entre Trump et ses avocats.

Il avait également contesté l’ordonnance de Cannon l’obligeant à fournir aux avocats de Dearie et Trump l’accès aux documents classifiés. Le tribunal s’est rangé du côté du ministère de la Justice mercredi, déclarant que «les tribunaux ne devraient ordonner l’examen de ces documents que dans les circonstances les plus extraordinaires. Le dossier ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’une telle circonstance.

Les avocats de Trump avaient fait valoir qu’un examen indépendant des dossiers était essentiel compte tenu de la nature sans précédent de l’enquête. Les avocats ont également déclaré que le département n’avait pas encore prouvé que les documents saisis étaient classifiés, bien qu’ils se soient notamment abstenus d’affirmer – comme Trump l’a répété à plusieurs reprises – que les documents avaient déjà été déclassifiés.

L’équipe Trump cette semaine a résisté à fournir à Dearie toute information pour soutenir l’idée que les dossiers auraient pu être déclassifiés, signalant que le problème pourrait faire partie de leur défense en cas d’acte d’accusation.

Mais la cour d’appel a semblé se moquer de cet argument.

“Le demandeur suggère qu’il a peut-être déclassifié ces documents lorsqu’il était président. Mais le dossier ne contient aucune preuve que l’un de ces documents ait été déclassifié », ont-ils écrit. “En tout état de cause, du moins à ces fins, l’argument de la déclassification est un faux-fuyant car la déclassification d’un document officiel ne modifierait pas son contenu ni ne le rendrait personnel.”

____

Colvin a rapporté de New York.

Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué sans autorisation.