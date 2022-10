Le tribunal le plus trompeur des États-Unis déclare inconstitutionnelle toute une agence fédérale dans Community Financial c. CFPB

Trois juges nommés par l’ancien président Donald Trump ont rendu mercredi une décision étonnante, estimant effectivement que le Consumer Financial Protection Bureau, l’agence fédérale chargée de protéger les consommateurs contre un large éventail d’activités prédatrices par les prêteurs et autres services financiers, est inconstitutionnelle et doit être dépouillé de son autorité.

La décision de la cour d’appel conservatrice des États-Unis pour le cinquième circuit repose sur une nouvelle lecture d’une disposition obscure de la Constitution et est totalement en contradiction avec une décision de la Cour suprême qui rejette la lecture du cinquième circuit de cette disposition. Ce n’est pas un comportement inhabituel de la part du cinquième circuit, qui lit souvent la Constitution de manière nouvelle et inattendue qui profite aux conservateurs politiques et au Parti républicain.

En effet, le juge Cory Wilson admet dans la nouvelle opinion du tribunal en Services financiers communautaires c. CFPB que «chaque tribunal devant examiner» les arguments présentés dans cette affaire a jugé que le CFPB était «constitutionnellement sain».

Si la décision des trois juges Trump était maintenue, cela neutraliserait effectivement une grande partie de la capacité du gouvernement fédéral à lutter contre la fraude financière – bien que ce résultat ne soit probablement pas probable étant donné que la décision du cinquième circuit est si aberrante. Comme l’explique Wilson, le CFPB a assumé le pouvoir d’application de “plus de 18 lois fédérales” lors de sa création il y a près d’une douzaine d’années, et ces lois “couvrent tout, des cartes de crédit et des paiements de voiture aux hypothèques et aux prêts étudiants”.

Pendant ce temps, l’agence applique également une “nouvelle interdiction radicale de” tout acte ou pratique déloyale, trompeuse ou abusive “de certains acteurs du secteur du crédit à la consommation”. Toutes ces protections des consommateurs pourraient s’évaporer si la décision du cinquième circuit gagne la faveur de la Cour suprême.

Le CFPB est constitutionnel

La décision des juges en Services financiers communautaires c. CFPB, porte sur le mode de financement quelque peu inhabituel du CFPB.

La plupart des agences fédérales reçoivent un crédit annuel du Congrès qui peut être modifié chaque année lors des négociations législatives sur les dépenses fédérales. Cependant, de nombreux organismes ont des sources de financement distinctes, telles que la capacité de percevoir des frais ou des cotisations auprès des entités qu’ils réglementent, et ne comptent pas sur le processus d’affectation annuelle des crédits pour financer leurs opérations.

Cet arrangement, où une agence dispose d’une source de financement continue indépendamment de ce que le Congrès décide de faire lors des débats annuels sur les dépenses fédérales, est particulièrement courant parmi les agences de réglementation financière. La Réserve fédérale, la Federal Deposit Insurance Corporation, la Federal Housing Finance Agency, la National Credit Union Administration et le Bureau du contrôleur de la monnaie sont tous financés en dehors du processus annuel d’affectation des crédits. Le CFPB aussi.

Rien dans la Constitution n’empêche le Congrès de financer des agences de diverses manières. Le Congrès pourrait financer une agence par le biais d’un crédit annuel, ou d’un crédit quinquennal, ou d’un crédit de 500 ans. Il peut également autoriser l’agence à percevoir des amendes ou des frais pour financer ses opérations.

La Constitution stipule qu'”aucune somme d’argent ne sera tirée du Trésor, mais en conséquence des crédits créés par la loi”. Mais, comme l’a jugé la Cour suprême dans Cincinnati Soap Co. c. États-Unis (1937), cette disposition “signifie simplement qu’aucune somme ne peut être prélevée sur le Trésor à moins qu’elle n’ait été affectée par une loi du Congrès”. Ainsi, si le gouvernement fédéral veut dépenser son argent, le Congrès doit adopter une loi lui permettant de le faire.

Mais le Congrès a fait adopter une loi créant le CFPB et sa structure de financement, le Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act de 2010, qui prévoit que la Réserve fédérale doit transférer jusqu’à 12 % de ses « dépenses de fonctionnement totales » au CFPB chaque année, à la demande du CFPB.

Parce que ce mécanisme de financement a été promulgué par le Congrès, il est constitutionnel.

Le cinquième circuit a imposé une nouvelle limite à la manière dont le Congrès peut financer les agences fédérales

Le raisonnement du Cinquième Circuit dans Financière communautaire est difficile à analyser, mais les trois juges soutiennent essentiellement que le CFPB est inconstitutionnel parce que son financement passe par la Réserve fédérale – une autre agence qui n’est pas financée par le processus annuel de crédits du Congrès – avant d’arriver au CFPB.

L’avis de Wilson décrit cette structure de financement comme un « financement à double isolation » car l’argent du CFPB passe par deux agences qui ne sont pas soumises à des crédits annuels, et il affirme que ce type de structure de financement est « unique ». Il considère également que cette structure de financement quelque peu inhabituelle est problématique car aucune des autres agences qui sont isolées du processus annuel d’affectation des crédits n’exerce « d’autorité d’exécution ou de réglementation comparable à distance à l’autorité [CFPB] peut exercer dans toute l’économie.

Cette dernière affirmation est douteuse, étant donné que l’une des autres agences qui sont isolées des crédits annuels est la Réserve fédérale elle-même, l’agence qui contrôle la masse monétaire américaine et qui a un pouvoir si extraordinaire sur l’économie mondiale que les marchés montent et descendent en fonction de simplement sur les conjectures des investisseurs sur ce que la Réserve fédérale pourrait faire à l’avenir.

En tout état de cause, la Constitution ne dit pas que les agences « à double isolation » sont inconstitutionnelles. Il ne dit pas non plus que le Congrès doit financer des agences puissantes différemment qu’il ne finance des agences moins puissantes. Il dit seulement que le Congrès doit adopter une loi finançant une agence avant que cette agence puisse dépenser de l’argent pour s’acquitter de ses fonctions.

Et, dans ce cas, le Congrès a promulgué une telle loi.