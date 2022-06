Le tribunal laisse entrer en vigueur l’interdiction de l’avortement de 6 semaines dans le Tennessee

NASHVILLE, Tenn. (AP) – Un tribunal fédéral a autorisé mardi l’interdiction de l’avortement par le Tennessee dès la sixième semaine de grossesse, citant la décision de la Cour suprême la semaine dernière d’annuler l’affaire historique Roe c. Wade sur le droit à l’avortement.

L’action de la 6e US Circuit Court of Appeals intervient avant que l’autre interdiction de l’avortement du Tennessee, connue sous le nom de soi-disant interdiction de déclenchement, ne vise à restreindre l’avortement presque entièrement en moins d’un mois. Ces deux mesures feraient de la pratique d’un avortement un crime et soumettraient les médecins à un maximum de 15 ans de prison.

Le procureur général de l’État républicain, Herbert Slatery, a déposé vendredi une requête d’urgence pour permettre à l’État de commencer à mettre en œuvre l’interdiction de six semaines. Les supermajorités du GOP à l’Assemblée législative ont adopté la loi en 2020 avec le soutien du gouverneur républicain Bill Lee, et elle a été presque immédiatement bloquée devant un tribunal fédéral.

Les experts ont noté qu’à six semaines, la plupart des femmes ne savent pas qu’elles sont enceintes.

“Il y a beaucoup de choses qui me passionnent et que je prends très personnellement dans ce travail que j’ai, mais … c’était la chose la plus importante que je pouvais faire en tant que gouverneur”, a déclaré Lee en parlant virtuellement avec des religieux anti-avortement. dirigeants quelques heures seulement après que la Cour suprême a annoncé sa décision capitale vendredi.

La loi ne fait une exception que lorsqu’un avortement est nécessaire pour éviter le décès de la femme ou “un risque grave d’altération substantielle et irréversible d’une fonction corporelle majeure”. Cependant, il précise que la santé mentale d’une femme ne donne pas droit à une exemption.

Planned Parenthood ne pratiquait pas d’avortements dans ses installations de Nashville et Memphis lundi en prévision d’une action en justice pour débloquer l’interdiction de six semaines, a déclaré le porte-parole Matt Anderson.

Une interdiction encore plus restrictive devrait intervenir dans les semaines à venir. La loi de déclenchement du Tennessee – qui devrait entrer en vigueur 30 jours après la fin de Roe – interdira tous les avortements dans tout l’État, avec essentiellement les mêmes exceptions limitées que l’interdiction de six semaines. Cette loi exige que le procureur général certifie que Roe a été annulé. Il ne l’a pas encore fait, mais a indiqué qu’il prévoyait de le faire rapidement. Cependant, la date d’entrée en vigueur n’est pas liée au moment de l’action du procureur général.

Les législateurs démocrates de l’époque ont tenté de modifier la mesure afin d’autoriser des exceptions pour l’inceste et le viol – y compris le viol d’un enfant – mais les républicains ont finalement avancé de telles suggestions.

Des interdictions liées au concept de «battement de cœur fœtal» – telles que l’interdiction de six semaines du Tennessee – ont été promulguées dans plus d’une douzaine d’États. Les partisans soutiennent généralement que l’avortement dès la sixième semaine de grossesse « arrête les battements du cœur », mais les experts médicaux disent que ces affirmations sont fausses.

C’est parce qu’au moment où la technologie de pointe peut détecter ce premier flottement, dès six semaines, l’embryon n’est pas encore un fœtus et il n’a pas de cœur. Un embryon est appelé fœtus à partir de la 11e semaine de grossesse, selon les experts médicaux.

La décision de la Cour suprême la semaine dernière conduira probablement à des interdictions d’avortement dans environ la moitié des États.

De plus, dans le Tennessee, les électeurs ont approuvé un amendement en 2014 déclarant que la constitution de l’État ne protège ni ne garantit le droit à l’avortement ni n’exige de financement pour les avortements.

Les lois sur les déclencheurs, comme la version 2019 du Tennessee, sont également visées par des poursuites dans d’autres États. En Louisiane, lundi, un juge de district d’État de la Nouvelle-Orléans, une ville libérale d’un État conservateur, a temporairement bloqué l’application de l’interdiction de l’avortement par la loi de déclenchement de l’État, après que des militants du droit à l’avortement ont fait valoir que ce n’était pas clair. La décision est en vigueur dans l’attente d’une audience le 8 juillet.

La loi de 2020 comprend l’interdiction de six semaines et des interdictions à encore moins de semaines, au cas où la Cour suprême n’annulerait pas complètement Roe v. Wade.

Jonathan Mattise et Kimberlee Kruesi, Associated Press