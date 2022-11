Le tribunal ferme dans une communauté éloignée, obligeant certains à parcourir des centaines de kilomètres

La cour provinciale du Manitoba a fermé ses portes à la Première Nation de Shamattawa après qu’elle n’ait trouvé aucun espace disponible de manière constante pour tenir des procédures judiciaires dans la communauté nordique éloignée, obligeant potentiellement les résidents à parcourir des centaines de kilomètres pour comparaître devant un juge.

Le tribunal annoncé la semaine dernière toutes les affaires prévues pour Shamattawa se dérouleront plutôt dans un avenir prévisible à Thompson, une ville située à environ 360 kilomètres à l’ouest de la Première Nation.

Alors que cet avis est arrivé le 9 novembre, la porte-parole des tribunaux, Aimee Fortier, a déclaré dans un courriel que le tribunal n’avait pas siégé à Shamattawa depuis le 8 août, il y a plus de trois mois.

La chef Jordna Hill a déclaré qu’il n’y avait nulle part où tenir un tribunal à Shamattawa parce que les bâtiments qui ont été utilisés auparavant connaissent des problèmes de services publics : le centre de bien-être n’a pas d’eau et le bureau de la bande n’a ni eau ni chauffage.

“La pandémie a tout fermé pendant deux ans… et après cela, nous avions en quelque sorte des problèmes avec les égouts et l’eau [service] aux installations qui tenaient le tribunal », a déclaré Hill lors d’un entretien téléphonique.

“Il a fallu un certain temps pour que les choses avancent après que tout le monde se soit remis au travail, et nous avons toujours des problèmes.”

Le déplacement du tribunal hors de Shamattawa a été fait « à contrecœur » et seulement après des discussions avec Hill, la juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba, Margaret Wiebe, a déclaré dans un communiqué fourni par Fortier.

“En fin de compte, les affaires doivent être entendues et si cela ne peut pas se produire dans la communauté, des dispositions sont nécessaires pour que ces affaires puissent être entendues devant le tribunal, en toute équité pour tous les participants au tribunal”, indique ce communiqué.

“Pas moyen qu’ils puissent se permettre de partir”: chef

Hill a déclaré avoir appris la décision il y a environ un mois, après que les discussions entre le tribunal et la Première Nation n’aient pas abouti à une solution qui maintiendrait les audiences à Shamattawa.

Il a dit qu’il comprenait pourquoi le tribunal avait pris sa décision, mais a déclaré aux responsables que le changement pourrait rendre difficile pour de nombreux membres de la communauté de se présenter.

Pour la plupart des personnes confrontées à des audiences judiciaires, “il n’y a aucun moyen qu’elles puissent se permettre de quitter la communauté”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un vol aller-retour de Shamattawa à Thompson coûte généralement plus de 1 000 dollars.

C’est un prix élevé, surtout pour ceux qui reçoivent de l’aide sociale – ce qui, selon Hill, est le cas pour de nombreux accusés de la Première Nation.

Shamattawa a une route d’hiver pendant une brève partie de l’année, mais faire le voyage de cette façon coûte aussi cher et n’est possible que pour les personnes qui ont leur propre véhicule, a déclaré Hill.

La cour provinciale du Manitoba a annoncé la semaine dernière que toutes les affaires prévues à Shamattawa se dérouleraient plutôt dans un avenir prévisible à la cour provinciale de Thompson. (Google Street View)

Une aide financière est fournie aux victimes et aux témoins cités à comparaître qui doivent se déplacer pour se rendre à la cour provinciale du Manitoba, a déclaré un porte-parole provincial dans un courriel. Mais pour les personnes accusées de crimes, c’est à elles de trouver l’argent pour y arriver.

Les contrevenants accusés ont également toujours la possibilité de demander à comparaître à distance par téléphone dans certaines circonstances, une nouvelle directive de pratique de la cour provinciale publiée lundi dit.

Les facteurs pris en compte comprennent l’emplacement et la situation financière de l’accusé, mais un juge doit toujours autoriser une personne à comparaître à distance dans des affaires telles que les décisions, les enquêtes sur le cautionnement et les demandes contestées.

Le porte-parole du tribunal, Fortier, a déclaré que des considérations spéciales pourraient être disponibles pour régler la situation à Shamattawa.

Bien qu’il soit possible que quelqu’un n’ait pas accès à un téléphone, Fortier a également déclaré que cela n’arrive pas très souvent et que le tribunal et les juges « comprennent les défis liés au manque de technologie ».

Lorsque cela s’est produit dans d’autres collectivités, par exemple, l’accès au téléphone a été fourni par l’intermédiaire d’un bureau de bande ou de la GRC, ou l’avocat d’une personne a comparu en son nom.

“Le tribunal fait de son mieux pour trouver une solution en engageant les autres participants à la justice pénale” pour fournir un accès, a déclaré Fortier, ajoutant que ces participants pourraient également inclure la Couronne, l’aide juridique, les avocats de la défense et la communauté.

Réparations à venir, disent les fédéraux

La province et la cour provinciale ont toutes deux déclaré qu’elles continuaient de travailler avec Hill et la communauté de Shamattawa pour rétablir les procédures judiciaires dès que possible.

Hill a déclaré que Shamattawa avait demandé des fonds à Services aux Autochtones Canada pour aider à résoudre les problèmes qui empêchent les audiences des tribunaux provinciaux dans la communauté.

Megan MacLean, porte-parole de ce ministère fédéral, a déclaré qu’il travaillait avec la Première Nation pour aider à faire en sorte qu’un entrepreneur soit dans la communauté la semaine prochaine pour réparer le chauffage dans le bureau de la bande.

Des techniciens du programme d’instructeurs de l’eau et des eaux usées des Premières Nations du Manitoba se rendront également à Shamattawa pour déterminer la cause des problèmes d’eau et aider aux réparations, a déclaré MacLean dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Hill a déclaré qu’il espère que ces services seront de nouveau opérationnels dans moins d’un mois.

MacLean n’a pas détaillé de nouveau financement pour Shamattawa, mais a déclaré que le financement annuel de la communauté pour l’eau et les eaux usées pour le fonctionnement et l’entretien est d’environ 1,6 million de dollars.

Le ministère fournit également à la communauté environ 683 000 $ en financement annuel des immobilisations de base de la bande pour les dépenses d’infrastructure, a déclaré le porte-parole.

Un autre projet d’agrandissement et de modernisation de l’usine de traitement de l’eau de la communauté, initialement prévue pour être terminé ce mois-cidevrait maintenant être terminé d’ici avril, a déclaré MacLean.

Une fois cela fait, Shamattawa devrait pouvoir lever son avis d’ébullition de l’eauen place depuis 2018.