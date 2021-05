Une cour d’appel a annulé les préférences raciales et de genre de l’administration Biden en accordant une aide à Covid avec une injonction temporaire. La discrimination anti-blanche et anti-masculine, a jugé un juge, est toujours une discrimination.

L’administration Biden est arrivée au pouvoir en promettant de livrer «Équité raciale». Le terme est chargé et est compris par les critiques comme signifiant un traitement favorable pour certains groupes démographiques par rapport à d’autres. Le propriétaire du restaurant, Antonio Vitolo, l’a découvert de première main lorsqu’il a demandé une subvention spécifique à un restaurant auprès de la Small Business Administration, qui avait mis de côté un financement de 29 milliards de dollars pour renflouer les restaurants en difficulté.

Malheureusement pour Vitolo, il est blanc et est copropriétaire du restaurant avec sa femme hispanique. Comme l’entreprise n’est pas détenue à 51% par une femme ou un vétéran, Vitolo a dû prouver qu’il en était autrement «Soumis à des préjugés raciaux et ethniques» ou alors « biais culturel » être prioritaire pour l’assistance. L’aide est allouée sur la base du premier arrivé, premier servi, de sorte que l’obtention du statut de priorité est d’une importance cruciale pour les candidats.





Vitolo avait-il été membre de certains Groupes «désavantagés» – «Noirs américains», «Hispaniques américains», «Américains d’Asie du Pacifique», «Amérindiens», et «Américains d’origine asiatique du sous-continent», il se serait qualifié. Il ne l’était pas et il a poursuivi la Small Business Administration.

Un juge d’appel de l’Ohio s’est prononcé en sa faveur jeudi. Amul Thapar, le tout premier juge fédéral d’origine sud-asiatique, a statué que l’allocation de l’aide par l’administration Biden par race et par sexe violait la garantie du 14e amendement d’une protection égale en vertu de la loi. La loi créant le fonds – et ses dispositions discriminatoires – a été adoptée par le Congrès en mars lors d’un vote en ligne.

«Les dures réalités du gerrymandering racial de la Small Business Administration sont incontournables», Thapar a écrit, claquant le « Scattershot » la manière dont l’administration Biden a décidé quelles courses prioriser. Par example, « Noir, hispanique ou amérindien » les candidats sont considérés comme défavorisés. « Américains d’origine asiatique du sous-continent » ne sont présumés défavorisés que s’ils «Sont originaires d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Sri Lanka, du Bhoutan, des îles Maldives ou du Népal.»





«Imaginez deux amis d’enfance – un Indien, un Afghan», il expliqua. «Les deux possèdent des restaurants et tous deux ont subi des pertes dévastatrices pendant la pandémie. Si les deux s’appliquent au Fonds de revitalisation des restaurants, le candidat indien recevra, par présomption, une considération prioritaire par rapport à son ami afghan. Pourquoi? En raison de son héritage ethnique. »

La juge Bernice Donald, nommée par Obama, a exprimé sa dissidence, affirmant que les préférences sélectives sont le meilleur moyen «Pour remédier à la discrimination passée.» Donald a également appelé le fonds de secours un «Mesure soigneusement ciblée», et a fait valoir que «Les entreprises appartenant à des minorités étaient plus vulnérables à la détresse économique que les entreprises appartenant à des entrepreneurs blancs. »

Cependant, la décision de Thapar a conclu sans ambages: la «Le moyen d’arrêter la discrimination fondée sur la race est de cesser de discriminer sur la base de la race.»

La décision de Thapar accorde à Vitolo une injonction temporaire et peut faire l’objet d’un appel par la Small Business Administration. Cependant, il ouvre la voie à de futurs défis à toute politique discriminatoire sélective aux fins de « équité. »





La Small Business Association n’est pas le seul département gouvernemental à ouvrir son sac à main plus large pour certaines races. Le plan de sauvetage américain de Biden fournit des milliards de dollars d’allégement de la dette à «Socialement défavorisé» agriculteurs et éleveurs, au nom de la réparation «Racisme systémique». Un groupe d’agriculteurs blancs a déjà poursuivi la Farm Service Agency et le secrétaire à l’agriculture à ce sujet, organisant une autre confrontation constitutionnelle qui, sur la base de la décision de jeudi dans l’Ohio, ils gagneront probablement.

L’un des agriculteurs, un homme handicapé avec deux jambes prothétiques, a appelé l’American Rescue Plan «Raciste de bout en bout.»

«Tout ce que nous avons tous appris en grandissant est le racisme est faux, et maintenant, tout d’un coup, le gouvernement fédéral semble penser que le racisme est acceptable à certains égards. Et cela ne devrait jamais être acceptable », il a déclaré.

