Le tribunal envoie le mari de Rakhi Sawant, Adil Durrani, en garde à vue

Le mari de Rakhi Sawant, Adil Durrani, qui a été arrêté mardi par la police de Mumbai, a maintenant été placé en garde à vue par le tribunal d’Andheri. Durrani a été arrêtée après que Rakhi ait déposé une FIR contre lui, alléguant qu’il avait mal géré ses fonds.



Rakhi l’a également accusé de se livrer à la violence domestique. Alors qu’il parlait aux médias à l’extérieur du poste de police d’Oshiwara à Mumbai, Rakhi a déclaré: “Il (Adil) est venu me battre à la maison le matin, j’ai immédiatement appelé la police. Il se rend fréquemment chez moi et me menace. Même aujourd’hui, il est venu me battre. à la maison, et j’avais peur. Il a dit que tu m’avais diffamé dans les médias.











Rakhi a également affirmé qu’Adil avait rompu avec elle et vivait avec sa prétendue petite amie. Rakhi a en outre déclaré qu’elle allait maintenant opter pour le divorce car il l’avait trompée. Elle a dit: “Maintenant, je ne veux faire aucun compromis avec Adil. Je ne peux tout simplement pas vivre avec un homme qui couche avec autant de filles. Je voulais qu’il s’excuse et quitte Tanu (la fille qu’Adil aurait trompée avec) et viens me voir. Mais cette personne n’est pas loyale. Alors, j’ai décidé que je devais divorcer maintenant.







Le frère de Rakhi, Rakesh, a également soutenu l’actrice et a déclaré qu’Adil l’avait agressée physiquement et verbalement. “Je n’aurais jamais pensé qu’il s’abaisserait à un tel niveau. Nous avons même pardonné deux ou trois fois. Le lendemain du décès de notre mère, lorsque nous sommes allés chez Rakhi pour la nourrir, cette fois-là, nous avons remarqué que le visage de Rakhi était enflé. Elle pleurait, quand nos proches lui ont demandé, puis elle a révélé qu’Adil l’avait battue le jour même de la mort de notre mère”, a déclaré le frère de Rakhi.



Rakhi, le mois dernier, a révélé qu’elle avait épousé Adil en 2022. S’adressant à Instagram, elle a partagé une photo de leur prétendu certificat de mariage qui montre que le mariage a eu lieu le 29 mai 2022.



Alors qu’Adil l’avait initialement qualifié de faux, il a finalement admis que lui et Rakhi s’étaient mariés. La police a déposé le FIR sous IPC Sec 406, 420 498 (A) et 377. L’avocat de Rakhi, Falguni Brahmbhatt, a déclaré qu’ils avaient toutes les preuves qui prouveront qu’Adil n’est pas innocent. Nous avons des relevés bancaires qui montreront qu’Adil a abusé des fonds de Rakhi. Nous avons également des preuves qui montreront comment Adil a battu Rakhi, l’a fait chanter et l’a menacée.

Rakhi a lancé des allégations aussi choquantes contre Adil quelques jours seulement après le décès de sa mère. (Avec les entrées de l’ANI)



