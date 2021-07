Le tribunal entend l’icône de Manchester United, Ryan Giggs, « avoir donné un coup de pied à son ex-petite amie et l’avoir jetée nue hors de sa chambre d’hôtel »

Giggs, qui est actuellement en congé de son poste de patron de l’équipe nationale du Pays de Galles, a été accusé par son ancienne partenaire, Kate Greville, d’une série de comportements abusifs entre août 2017 et novembre 2020 et a comparu vendredi devant le tribunal où il a déclaré non coupable. plaidoyer.

Il a également nié une deuxième accusation dans laquelle il aurait causé à Greville des lésions corporelles réelles à son domicile du Grand Manchester l’année dernière, au cours desquelles Giggs a été accusé de lui avoir délibérément donné un coup de tête.

Il a également nié les accusations d’avoir agressé la sœur cadette de Greville, Emma, ​​lors du même incident, qui se serait produit le 1er novembre de l’année dernière.

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par Ryan Giggs (@ryangiggs_11)

Au cours de l’audience, les détails des actions abusives présumées de Giggs ont été lus au tribunal, y compris celui dans lequel l’ancien joueur de Manchester United aurait donné un coup de pied à Greville dans le dos et l’aurait jetée nue hors d’une chambre d’hôtel avec ses bagages après qu’elle l’a accusé de flirter avec d’autres femmes.

Les détails lus devant le tribunal incluent des allégations selon lesquelles Giggs est devenu jaloux lorsque Greville socialisait avec d’autres personnes et lui enverrait un torrent de messages, tout en bloquant son numéro.

Il aurait également menacé d’envoyer des e-mails détaillant ses exploits sexuels aux amis et à l’employeur de Greville, jeté ses affaires hors de sa maison lorsqu’elle l’a accusé de relations inappropriées avec d’autres femmes et s’est régulièrement présenté sans y être invité chez Greville, son lieu de travail. et sa salle de gym quand elle a tenté de mettre fin à la relation.

Giggs aurait également envoyé de nombreux messages et passé plusieurs appels aux amis de Greville.

Le 13 fois vainqueur de la Premier League avait précédemment déclaré qu’il était « dans l’attente d’effacer [his] Nom » lorsqu’il a été inculpé pour la première fois.

Une audience préliminaire est prévue le 8 octobre avant le début d’un procès complet à Manchester Crown Court le 24 janvier. Il a été libéré sous caution par le juge mais a été averti de ne tenter aucune tentative pour contacter Kate ou Emma Greville, ou aller à n’importe quel endroit où il pense qu’ils pourraient être.

Giggs est connu pour être l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire de la Premier League au cours de ses 24 ans d’association avec Manchester United, où il a également remporté deux titres en Ligue des champions, quatre FA Cup et trois coupes de la ligue avant de se retirer du sport en 2014.