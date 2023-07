Le tribunal entend la contestation judiciaire des conseils concernant l’expansion de Londres Ulez

Une contestation judiciaire des projets d’extension de la zone à très faibles émissions de Londres (Ulez) à l’ensemble de la capitale sera entendue mardi devant la Haute Cour alors que cinq conseils dirigés par les conservateurs cherchent à bloquer les propositions.

L’Ulez doit s’étendre fin août de la limite des routes circulaires nord et sud à tout le Grand Londres, obligeant les conducteurs des véhicules les plus polluants à payer une redevance lorsqu’ils les utilisent dans la région.

Quatre arrondissements de la périphérie de Londres – Bexley, Bromley, Harrow et Hillingdon – et le conseil du comté de Surrey ont intenté une action en justice en février, faisant valoir que le maire de Londres, Sadiq Khan, n’agissait pas conformément aux «exigences légales» pertinentes.

Bien qu’un juge de la Haute Cour ait rejeté certaines parties de la contestation en avril, l’affaire se poursuit sur deux bases – la base juridique du programme et la consultation sur la forme d’un programme de mise à la ferraille de 110 millions de livres sterling conçu pour aider les conducteurs à passer aux voitures plus récentes ou aux transports publics. .

Les conducteurs de véhicules qui ne répondent pas aux normes Ulez – généralement les voitures à essence les plus anciennes d’avant 2006 et les diesels les plus sales immatriculés avant 2015 – seront principalement tenus de payer une redevance journalière de 12,50 £ après le 29 août.

La mairie s’est engagée à « défendre vigoureusement [Khan’s] décision salvatrice d’agrandir l’Ulez » et poursuivre sans tarder les préparatifs du déploiement. Le maire a fréquemment cité des recherches montrant qu’environ 4 000 Londoniens par an meurent prématurément à cause de la pollution de l’air.

L’audience devant la Haute Cour devant le juge Swift devait commencer mardi matin et un verdict ne devrait pas être rendu avant une date ultérieure, probablement dans plusieurs semaines.

L’Ulez, initialement rédigé pendant le mandat de Boris Johnson en tant que maire, a été lancé dans le centre de Londres en avril 2019 et a été élargi pour attirer environ 4 millions de personnes dans la zone en octobre 2021. Seuls environ 6 % des véhicules entrant actuellement dans la zone ne sont pas conformes. et payer une redevance. Transport for London (TfL) a estimé plus tôt cette année qu’environ 15% des véhicules conduits dans la périphérie de Londres étaient non conformes

La politique est devenue beaucoup plus conflictuelle dans sa dernière expansion. TfL soutient que la plupart des Londoniens ne conduisent pas et que les communautés les plus pauvres sont plus susceptibles de souffrir d’un air toxique. Cependant, les organisations d’automobilistes affirment que les frais menacent le bien-être de ceux qui dépendent de leur voiture.

Edmund King, président de l’AA, a déclaré que le programme de mise à la casse pour les propriétaires de voitures privées était « limité à ceux qui bénéficiaient d’avantages sociaux – pas à ceux qui travaillent de longues heures et plusieurs emplois pour améliorer leur qualité de vie, ni aux personnes âgées qui ont investi dans des voitures. [that] fournir la mobilité pour leurs besoins de santé, ni ceux pour qui les voitures les rassurent lorsqu’ils voyagent – ​​en particulier la nuit ».

Ian Edwards, le chef du conseil de Hillingdon, a déclaré: «Nous pensons que nous pouvons gagner cela. Tout simplement, avec le mal que nos économies locales subissent des effets de l’expansion proposée, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas nous battre.

Les militants ont déclaré que les conseils «menaient complètement la mauvaise bataille». Areeba Hamid, codirectrice exécutive de Greenpeace UK, a déclaré: «Chaque arrondissement de la ville dépasse les niveaux de pollution jugés sûrs par l’Organisation mondiale de la santé… et l’Ulez est une méthode éprouvée pour aider à réduire d’urgence le nombre de voitures sur la route, ce qui rend nos villes plus propres et plus sûres pour tous.

Une enquête auprès des résidents vivant dans les zones communales concernées a révélé que 51% des personnes interrogées considéraient la pollution de l’air comme un problème majeur. Une personne interrogée sur trois estime que la pollution de l’air nuit à la santé publique de son arrondissement.

L’enquête, réalisée pour le groupe de campagne Clean Air Wins, a révélé que 75% des personnes interrogées pensaient que la réduction de la pollution de l’air devrait être une priorité pour leur conseil local.