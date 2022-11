Le tribunal du Vatican entend l’enregistrement secret du pape sur les frais d’otages

CITÉ DU VATICAN (AP) – Le tribunal du Vatican examinant une affaire de fraude financière entendue par un témoin inhabituel jeudi, lorsqu’un enregistrement secret du pape François a été diffusé devant le tribunal au sujet des paiements du Saint-Siège pour libérer une religieuse retenue en otage par des personnes liées à al-Qaida militants.

La diffusion de la propre voix du pape dans la salle d’audience a marqué un nouveau chapitre surréaliste dans un procès qui a déjà connu de nombreux rebondissements alors que les juges du Vatican tentent de déterminer qui, le cas échéant, est pénalement responsable de la perte de dizaines de millions d’euros d’actifs du Saint-Siège .

Les procureurs du Vatican ont présenté l’enregistrement en preuve jeudi, affirmant qu’il faisait partie d’une mine de documents récemment obtenus de la police financière italienne qui enquête sur une organisation caritative sarde liée au cardinal Angelo Becciu, un ancien proche collaborateur de François qui est l’un des 10 accusés dans l’affaire. Procès du Vatican.

Les procureurs du Vatican ont révélé que les preuves sardes ont également été ajoutées à une nouvelle enquête du Vatican dans laquelle Becciu fait l’objet d’une enquête pour complot criminel présumé.

Selon le procureur Angelo Diddi, Becciu et un associé de la famille ont secrètement enregistré Francis le 24 juillet 2021, trois jours avant l’ouverture du procès du Vatican, lorsque Becciu lui a parlé par téléphone depuis son appartement au Vatican. Alors que la plupart des accusés font face à des accusations liées à l’investissement de 350 millions d’euros du Vatican dans une propriété londonienne, Becciu est jugé pour abus de pouvoir présumé et détournement de fonds en relation avec ses relations avec un analyste de la sécurité autoproclamé qui est également sur procès, Cecilia Marogna.

Dans l’enregistrement, Becciu demande à François de confirmer essentiellement que le pape avait autorisé les paiements à une entreprise britannique que Marogna avait identifiée pour négocier la liberté d’une religieuse colombienne qui a été enlevée en 2017 au Mali. Francis, qui venait de sortir d’un séjour de 10 jours à l’hôpital, était au courant de l’affaire et était essentiellement d’accord, selon plusieurs avocats qui ont entendu l’enregistrement. Le président du tribunal a ordonné aux journalistes de quitter la salle d’audience pendant la lecture de l’enregistrement, au motif qu’il n’avait pas encore été formellement admis en preuve.

Sœur Gloria Cecilia Narvaez a été enlevée au Mali en février 2017 par Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui avait financé son insurrection en kidnappant des Occidentaux. Pendant sa captivité, le groupe a périodiquement montré Narvaez sur vidéo demandant l’aide du Vatican.

Becciu avait déclaré au tribunal le 5 mai qu’il avait évoqué son sort avec François et que le pontife avait accepté de dépenser jusqu’à 1 million d’euros pour engager la société britannique Inkerman Group, afin de retrouver la religieuse et d’assurer sa liberté. Elle a finalement été libérée l’année dernière et a rencontré le pape.

Alors que l’enregistrement a jeté une lumière douteuse sur Becciu pour avoir secrètement enregistré le pape, il a étayé les affirmations de Becciu et d’autres accusés selon lesquelles François était en effet familier avec, et dans certains cas approuvé, certaines des dépenses qui sont en cause dans le procès. Il n’y a aucune disposition dans la loi du Vatican pour que le pape soit interrogé lors d’un procès pénal, mais les avocats de la défense ont dit qu’ils voulaient lui demander ce qu’il savait des différentes décisions financières, et ont déclaré que l’enregistrement audio renforçait leur argument selon lequel le témoignage du pape est essentiel au procès.

Les procureurs ont accusé des courtiers italiens et des responsables du Vatican d’une foule de délits financiers, notamment de fraude, de détournement de fonds, de corruption et d’abus de pouvoir. Dans l’affaire de Londres, ils accusent les prévenus d’avoir fraudé le Saint-Siège puis d’avoir extorqué 15 millions d’euros au Vatican pour acquérir le contrôle de la propriété.

Pour la première fois, le tribunal du Vatican a appris cette semaine que le Saint-Siège avait perdu plus de 100 millions d’euros sur la seule transaction de la propriété, après avoir vendu la propriété cette année pour quelque 186 millions de livres après avoir dépensé 275 millions pour l’acheter.

Le fonctionnaire du Vatican le plus étroitement associé à l’accord, Monseigneur Alberto Perlasca, a pris la parole pour la première fois jeudi dans certains des témoignages les plus attendus avec impatience, et a immédiatement blâmé son adjoint pour le fiasco. Perlasca avait été à l’origine un suspect clé dans l’enquête, mais en août 2020, il a changé son histoire et est maintenant considéré comme une partie lésée dans l’affaire.

Nicole Winfield, l’Associated Press