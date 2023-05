Le tribunal du Monténégro accepte de libérer le fondateur de Terraform Labs sous caution de 435 000 $

Un tribunal du Monténégro a accepté de libérer vendredi de prison le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, ainsi qu’un autre citoyen sud-coréen, également accusé d’avoir utilisé de faux documents d’identité dans le pays des Balkans.

Le tribunal de base de Podgorica a accepté une caution de 435 000 dollars pour chacun des deux suspects en attendant l’issue de leur procès mais leur a interdit de quitter leur appartement, qui sera gardé par la police monténégrine, selon un communiqué.

« Ils ont promis (…) qu’ils ne se cacheront pas jusqu’à la fin des procédures pénales, qu’ils répondront régulièrement aux convocations du tribunal et qu’ils seront disponibles sur l’adresse communiquée par leur avocat », a indiqué le tribunal.

« Si les accusés s’enfuient ou violent la mesure de surveillance, la caution tombera à l’eau et sera ajoutée au budget spécial pour le travail judiciaire », ajoute le communiqué.

Do Kwon, 31 ans, et l’autre homme ont plaidé non coupables. Leur procès au Monténégro s’est ouvert jeudi.

Do Kwon a été arrêté au Monténégro en vertu d’un mandat d’arrêt international en lien avec un crash de 40 milliards de dollars de la crypto-monnaie de Terraform Labs, qui a dévasté les investisseurs de détail du monde entier. La Corée du Sud et les États-Unis ont demandé son extradition du Monténégro.

La Corée du Sud a demandé à Interpol en septembre de faire circuler une « notice rouge » demandant aux 195 pays membres de l’agence de trouver et d’appréhender Kwon. Lui et l’autre homme ont été arrêtés à l’aéroport de Podgorica au Monténégro le 23 mars alors qu’ils tentaient de partir pour Dubaï en utilisant de faux passeports costaricains, ont annoncé les autorités.

S’ils sont reconnus coupables au Monténégro d’avoir utilisé de faux documents, les deux hommes pourraient être condamnés à des peines allant jusqu’à cinq ans de prison, ce qui compliquerait les demandes d’extradition.

Les deux hommes se seraient cachés en Serbie mais auraient déménagé au Monténégro après que des enquêteurs sud-coréens aient recherché où ils se trouvaient et demandé aux autorités serbes de les arrêter, a déclaré le ministère sud-coréen de la Justice lors des arrestations.

Kwon et cinq autres personnes liées à Terraform sont recherchées en raison d’allégations de fraude et de crimes financiers liés à l’implosion des monnaies numériques de l’entreprise en mai 2022.

TerraUSD a été conçu comme un « stablecoin », une devise qui est indexée sur des actifs stables comme le dollar américain pour éviter des fluctuations drastiques des prix. Cependant, environ 40 milliards de dollars de valeur marchande ont été effacés pour les détenteurs de TerraUSD et de sa devise sœur flottante, Luna, après que le stablecoin ait plongé bien en dessous de son ancrage de 1 $ en mai.