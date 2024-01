Le tribunal du Maine rejette l’appel de la décision du juge sur le statut du vote Trump

PORTLAND, Maine (AP) — Le plus haut tribunal du Maine a refusé mercredi soir de se prononcer sur la question de savoir si l’ancien président Donald Trump pouvait rester sur le bulletin de vote de l’État, gardant intacte la décision d’un juge selon laquelle le La Cour suprême américaine doit d’abord se prononcer sur un cas similaire au Colorado.

La démocrate Shenna Bellows a conclu que Trump ne remplissait pas les conditions requises pour voter en vertu de la clause d’insurrection de la Constitution américaine, mais un juge a suspendu cette décision en attendant la décision de la Cour suprême sur une affaire similaire dans le Colorado.

Dans une décision unanime, la Cour judiciaire suprême du Maine a rejeté l’appel de Bellows contre l’ordonnance l’obligeant à attendre la décision de la Cour suprême des États-Unis avant de retirer, de modifier ou de maintenir sa décision de maintenir Trump à l’écart du scrutin primaire du Super Tuesday.

«Le secrétaire d’État estime qu’il existe un préjudice irréparable, car un retard dans la certitude quant à savoir si le nom de Trump doit apparaître sur le bulletin de vote primaire entraînerait une confusion parmi les électeurs. Cependant, cette incertitude est précisément ce qui guide notre décision de ne pas entreprendre un examen immédiat en appel dans cette affaire particulière », a déclaré le tribunal.

La décision de Bellows en décembre selon laquelle Trump était inéligible a fait d’elle la première responsable électorale à interdire le candidat républicain du scrutin en vertu du 14e amendement. Dans le Colorado, la Cour suprême de l’État est parvenue à la même conclusion.

Les délais sont serrés à l’approche des primaires du 5 mars dans le Maine. La Cour suprême des États-Unis entendra les arguments sur l’affaire du Colorado le 8 février, et le Maine a déjà commencé à envoyer les bulletins de vote à l’étranger.

Le plus haut tribunal du pays ne s’est jamais prononcé sur l’article 3 du 14e amendement, qui interdit à ceux qui « se sont engagés dans l’insurrection » d’exercer des fonctions officielles. Certains juristes affirment que la clause post-guerre civile s’applique à Trump pour son rôle en essayant de annuler l’élection présidentielle de 2020 et encourageant ses partisans à prendre d’assaut le Capitole américain après avoir perdu contre le démocrate Joe Biden.

Trump soutient que Bellows aurait dû se récuser et qu’elle avait un parti pris contre lui. Trump a déclaré que ses actions avaient privé les électeurs du Maine de leurs droits de vote et faisaient partie d’un effort plus large visant à l’empêcher de voter.

Bellows, qui a été élue par l’Assemblée législative contrôlée par les Démocrates, a déclaré qu’elle était tenue par la loi de l’État de prendre une décision après que plusieurs résidents ont contesté le droit de Trump de participer au scrutin primaire. Elle a suspendu sa décision sur l’éligibilité de Trump au scrutin dans l’attente d’une procédure judiciaire et a promis qu’elle respecterait la décision finale du tribunal.