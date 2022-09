Le tribunal des Khmers rouges met fin aux travaux après 16 ans, 3 jugements

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Un tribunal international convoqué au Cambodge pour juger les brutalités du régime des Khmers rouges qui ont causé la mort d’environ 1,7 million de personnes dans les années 1970 termine ses travaux jeudi après avoir dépensé 337 millions de dollars et 16 ans pour condamner seulement trois hommes de crimes.

Lors de ce qui devait être sa dernière session, le tribunal assisté de l’ONU a commencé à rendre sa décision sur un appel de Khieu Samphan, le dernier chef survivant du gouvernement khmer rouge qui a dirigé le Cambodge de 1975 à 1979. Il a été reconnu coupable en 2018 de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre et condamné à la prison à vie.

Il a comparu devant le tribunal dans un coupe-vent blanc, portant un masque facial et écoutant les débats sur une paire d’écouteurs. Sept juges étaient présents.

Khieu Samphan était le chef d’État nominal du groupe mais, dans sa défense au procès, a nié avoir de réels pouvoirs de décision lorsque les Khmers rouges ont fait régner la terreur pour établir une société agraire utopique, causant la mort de Cambodgiens par exécution, famine et insuffisance soins médicaux. Il a été évincé du pouvoir en 1979 par une invasion de l’État communiste voisin, le Vietnam.

“Peu importe ce que vous décidez, je mourrai en prison”, a déclaré Khieu Samphan dans sa déclaration finale d’appel devant le tribunal l’année dernière. « Je mourrai toujours en me souvenant de la souffrance de mon peuple cambodgien. Je mourrai vu que je suis seul devant toi. Je suis jugé symboliquement plutôt que par mes actes réels en tant qu’individu.

Dans son appel, il a allégué que le tribunal avait commis des erreurs dans les procédures et l’interprétation juridiques et avait agi de manière injuste. Mais le tribunal a noté jeudi que son appel ne remettait pas directement en cause les faits de l’affaire tels qu’ils ont été présentés au tribunal. Il a statué point par point sur les arguments soulevés par Khieu Samphan, rejetant la quasi-totalité et affirmant que son jugement définitif de plusieurs centaines de pages serait officiel lors de sa publication.

La décision finale fait peu de différence pratique. Khieu Samphan a 91 ans et purge déjà une autre peine d’emprisonnement à perpétuité pour sa condamnation en 2014 pour crimes contre l’humanité liés à des transferts forcés et à des disparitions massives de personnes.

Son co-accusé Nuon Chea, chef n° 2 et idéologue en chef des Khmers rouges, a été condamné à deux reprises et condamné à la même peine à perpétuité. Nuon Chea est décédé en 2019 à l’âge de 93 ans.

La seule autre condamnation du tribunal était celle de Kaing Guek Eav, également connu sous le nom de Duch, qui était commandant de la prison de Tuol Sleng, où environ 16 000 personnes ont été torturées avant d’être emmenées pour être tuées. Duch a été reconnu coupable en 2010 de crimes contre l’humanité, de meurtre et de torture et est décédé en 2020 à 77 ans alors qu’il purgeait une peine à perpétuité.

Le véritable chef des Khmers rouges, Pol Pot, a échappé à la justice. Il est mort dans la jungle en 1998 à l’âge de 72 ans alors que les restes de son mouvement menaient leurs dernières batailles dans la guérilla qu’ils ont lancée après avoir perdu le pouvoir.

Les procès des deux seuls autres accusés ne sont pas terminés. L’ancien ministre des Affaires étrangères des Khmers rouges, Ieng Sary, est décédé en 2013, et son épouse, l’ancienne ministre des Affaires sociales Ieng Thirith, a été jugée inapte à être jugée pour cause de démence en 2011 et est décédée en 2015.

Quatre autres suspects, des dirigeants khmers rouges de rang intermédiaire, ont échappé aux poursuites en raison d’une scission parmi les juristes du tribunal.

Dans un arrangement hybride innovant, des juristes cambodgiens et internationaux ont été jumelés à chaque étape, et une majorité devait donner son assentiment pour qu’une affaire avance. Dans le cadre des procédures judiciaires à la française utilisées par le tribunal, les enquêteurs internationaux ont recommandé que les quatre soient jugés, mais les partenaires locaux n’étaient pas d’accord après que le Premier ministre cambodgien Hun Sen a déclaré qu’il n’y aurait plus de poursuites, affirmant qu’elles pourraient provoquer des troubles.

Hun Sen lui-même était un commandant de rang intermédiaire avec les Khmers rouges avant de faire défection alors que le groupe était encore au pouvoir, et plusieurs membres supérieurs de son parti au pouvoir, le Parti du peuple cambodgien, partagent des antécédents similaires. Il a aidé à cimenter son contrôle politique en faisant des alliances avec d’autres anciens commandants khmers rouges.

Une fois son travail actif terminé, le tribunal, officiellement appelé les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, entre maintenant dans une période «résiduelle» de trois ans, se concentrant sur la mise en ordre de ses archives et la diffusion d’informations sur son travail à des fins éducatives.

Les experts qui ont participé aux travaux de la Cour ou suivi ses débats s’interrogent désormais sur son héritage.

Heather Ryan, qui a passé 15 ans à suivre le tribunal pour l’Open Society Justice Initiative, a déclaré que le tribunal avait réussi à assurer un certain niveau de responsabilité.

“Le temps, l’argent et les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif plutôt limité peuvent être disproportionnés par rapport à l’objectif”, a-t-elle déclaré dans une interview vidéo depuis son domicile de Boulder, au Colorado.

Mais elle s’est félicitée d’avoir organisé les procès “dans le pays où les atrocités ont eu lieu et où les gens ont pu prêter une certaine attention et recueillir des informations sur ce qui se passait au tribunal dans une bien plus grande mesure que si le tribunal avait été à La Haye. ou un autre endroit. La Haye aux Pays-Bas abrite la Cour mondiale et la Cour pénale internationale.

Michael Karnavas, un avocat américain qui a fait partie de l’équipe de défense de Ieng Sary, a déclaré que ses attentes personnelles se limitaient à la qualité de la justice que ses clients recevraient.

« En d’autres termes, quels que soient les résultats, sur le fond et sur le plan de la procédure, leurs droits à un procès équitable sont-ils garantis par la Constitution cambodgienne et la loi établie qui leur est accordée au plus haut niveau international ? » a-t-il déclaré dans une interview par e-mail. “La réponse est quelque peu mitigée.”

« L’étape du procès était inférieure à ce que je considère juste. Il y a eu beaucoup trop d’improvisation de la part des juges et malgré la longueur de la procédure, la défense n’a pas toujours été traitée équitablement », a déclaré Karnavas, qui a également comparu devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda. .

“En ce qui concerne le droit substantiel et procédural, il existe de nombreux exemples où les CETC ont non seulement bien fait les choses, mais ont également contribué au développement du droit pénal international.”

Tout le monde s’entend pour dire que l’héritage du tribunal va au-delà des livres de droit.

“Le tribunal a attaqué avec succès l’impunité de longue date des Khmers rouges et a montré que même si cela peut prendre beaucoup de temps, la loi peut rattraper ceux qui commettent des crimes contre l’humanité”, a déclaré Craig Etcheson, qui a étudié et écrit sur les Khmers rouges et a été chef des enquêtes du bureau du procureur aux CETC de 2006 à 2012.

“Le tribunal a également créé un dossier extraordinaire sur ces crimes, comprenant une documentation qui sera étudiée par des universitaires pendant des décennies, qui éduquera les jeunes cambodgiens sur l’histoire de leur pays et qui frustrera profondément toute tentative de nier les crimes du Khmer Rouge.”

La question fondamentale de savoir si la justice a été servie par les condamnations du tribunal de seulement trois hommes a été abordée par Youk Chhang, directeur du Centre de documentation du Cambodge, qui détient une énorme mine de preuves des atrocités commises par les Khmers rouges.

“La justice est parfois faite de satisfaction, de reconnaissance, plutôt que du nombre de personnes que vous poursuivez”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. “C’est une définition large du mot justice lui-même, mais quand les gens sont satisfaits, quand les gens sont satisfaits du processus ou bénéficient du processus, je pense que nous pouvons le conceptualiser comme justice.”

Peck a rapporté de Bangkok. Le journaliste de l’AP Jerry Harmer a contribué à ce rapport.

Sopheng Cheang et Grant Peck, Associated Press