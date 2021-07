Le tribunal demande à Twitter de révéler comment il s’attaque aux discours de haine sur sa plateforme, selon un groupe juif français

Selon un communiqué publié mardi par l’association des étudiants juifs de France de l’UEJF, le juge des référés a accédé à leur demande que le géant des médias sociaux explique comment il modère les contenus haineux.

L’UEJF, aux côtés de SOS Racisme, Licra, J’accuse, SOS Homophobie et le Mrap, a porté plainte contre Twitter, craignant que le géant des médias sociaux ne fasse pas assez pour traiter les contenus haineux sur sa plateforme. Le groupe a décrit le système de modération de Twitter comme ayant « terribles échecs ».

D’ici deux mois, Twitter devra montrer au tribunal tous les documents liés à son cadre de lutte contre les discriminations et les discours de haine, partager les coordonnées de son équipe de modération, notamment le nombre, le lieu, la nationalité et la langue de son personnel, et révéler le nombre de plaintes concernant le contenu répréhensible des utilisateurs français de la plateforme, a déclaré l’UEJF.

« Par sa décision, la justice française montre que les GAFA ne peuvent pas imposer leur propre loi », L’UEJF a déclaré dans un communiqué, en référence à Google, Amazon, Facebook et Apple.

Twitter ne pourra plus laisser la haine déborder sur sa plateforme en toute impunité.

Twitter n’a pas encore répondu publiquement à la déclaration de l’UEJF, pas plus qu’il n’a répondu à la décision du tribunal.

Un certain nombre d’États européens ont cherché à responsabiliser davantage les sociétés de médias sociaux ces dernières années pour le contenu haineux sur leurs plateformes. Récemment, le Royaume-Uni et l’UE ont chacun présenté de nouvelles lois qui, si elles sont adoptées, imposeront des amendes allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires d’une entreprise ou 18 millions de livres sterling (25 millions de dollars), selon le plus élevé des deux, si elles ne traitent pas la haine discours sur leurs sites. En vertu de la législation européenne, les sites de médias sociaux pourraient même se voir temporairement exclus du marché de l’UE s’il s’avère qu’ils ont commis des « infractions graves et répétées à la loi ».

L’année dernière, la Commission européenne a déclaré que les entreprises technologiques s’amélioraient dans leur lutte contre les discours de haine, déclarant qu’une enquête a montré que 90 % du contenu signalé avait été examiné dans les 24 heures, une augmentation significative par rapport au niveau de 40 % en 2016.

