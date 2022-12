Le tribunal déclare que la politique d’immigration “Rester au Mexique” doit rester

La décision a porté un coup aux efforts du président Joe Biden pour inverser les politiques frontalières de son prédécesseur, Donald Trump.

Un tribunal de district américain a décidé que le gouvernement fédéral devait maintenir une politique obligeant certains migrants et demandeurs d’asile à attendre la fin de leur procédure d’immigration au Mexique, annulant la décision de la Maison Blanche en faveur des représentants de l’État républicain.

Le juge Matthew Kacsmaryk du tribunal du district nord du Texas a rendu jeudi une décision de 35 pages affirmant que l’administration Joe Biden n’avait pas réussi à « prendre en compte de manière adéquate les coûts pour les États » si la règle « Rester au Mexique » devait être supprimée. Il a suspendu une décision de la Cour suprême de juin qui autorisait le gouvernement à mettre fin à la politique, connue officiellement sous le nom de «protocoles de protection des migrants» (MPP), affirmant qu’elle devait continuer en attendant. “résolution finale” du dossier judiciaire.

Alors que l’ancien président Donald Trump a introduit pour la première fois la politique “Rester au Mexique” en 2017, Biden a cherché à revenir à une approche “Attraper et libérer”, dans laquelle les migrants sans papiers sont autorisés à résider aux États-Unis pendant qu’ils sont traités par le système d’immigration. . La Maison Blanche a tenté d’abolir le MPP peu après l’entrée en fonction de Biden en 2021, mais le procureur général du Texas Ken Paxton et le procureur général du Missouri Eric Schmitt, tous deux républicains, ont poursuivi le gouvernement pour maintenir la politique en place.

Les deux officiels ont applaudi la décision de jeudi, avec Paxton déclarer qu’il avait “a obtenu une ordonnance d’un tribunal fédéral ordonnant à Biden de ne pas abandonner le programme”, tandis que Schmitt a dit le député est “vital.”

Selon le New York Post, environ 70 000 migrants ont été renvoyés au Mexique dans le cadre de cette politique, mais cela ne représente qu’une petite fraction du nombre record de personnes tentant d’entrer aux États-Unis ces derniers mois. Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont enregistré plus de 2,3 millions de rencontres avec des migrants le long de la frontière avec le Mexique en 2022, bien plus que les 1,7 million recensés l’année dernière, et environ cinq fois plus que les 458 000 affrontements observés en 2020.