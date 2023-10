Le tribunal décide que les résidents peuvent témoigner lors du procès du convoi

La juge Heather Perkins-McVey a statué que les résidents et les propriétaires d’entreprises touchés par ce qui est devenu connu sous le nom de Freedom Convoi peuvent témoigner au procès pénal de deux des organisateurs de la manifestation.

Tamara Lich et Chris Barber sont accusés de méfaits, d’avoir conseillé à d’autres de commettre des méfaits, d’intimidation et d’entrave à la police pour son rôle dans la manifestation qui a duré des semaines en janvier et février 2022.

Les avocats de la Couronne ont fait valoir que le témoignage de huit témoins, dont des propriétaires d’entreprises et des résidents, était nécessaire pour illustrer la portée, la nature et les conséquences des manifestations afin de « réfuter » toute suggestion selon laquelle elles étaient pacifiques.

Les huit personnes ont été identifiées à l’aide des informations d’une enquête fournie par la police d’Ottawa qui demandait comment elles avaient été touchées par les manifestations, notamment verbalement et physiquement.

Mais la défense avait fait valoir que Lich et Barber étaient prêts à admettre que les actions de certains individus participant aux manifestations avaient entraîné une ingérence dans l’utilisation ou la jouissance licite de certaines propriétés et entreprises.

La défense était prête à admettre que les habitants et les entreprises avaient été gênés et que les transports publics avaient été perturbés en raison des actions des manifestants.

Les avocats de la Couronne ont affirmé qu’ils essayaient de prouver plus que ce qui était couvert dans ces aveux, ce qui a conduit McVey-Perkins à devoir décider si le témoignage serait autorisé.

Alors que le procès reprenait pour son 14e jour, elle a statué que les résidents et les entreprises pouvaient témoigner, citant un principe bien connu en droit selon lequel la Couronne devrait pouvoir appeler une affaire « telle qu’elle l’entend » et n’est pas tenue d’accepter les aveux de l’accusé.

L’avocat de la défense a également soutenu que le tribunal devrait exercer ses pouvoirs de gestion de cas pour empêcher la Couronne d’appeler les témoins et éviter de nouveaux retards afin de garantir que le procès se déroule de manière efficace et ordonnée.

McVey-Perkins a déclaré que ce pouvoir ne constitue pas une autorisation pour exclure des preuves autrement pertinentes et matérielles au nom de l’efficacité.

Elle a déclaré qu’empêcher les témoins de témoigner « va au-delà des pouvoirs de gestion de cas » et empêcherait la Couronne de présenter l’affaire comme elle l’entend.

Mais elle a déclaré qu’elle limiterait toujours les preuves fournies par les témoins et n’accepterait que ce qui était pertinent.

Sa longue décision, rendue après l’ouverture du tribunal avec une heure de retard en raison de retards techniques, a été rendue devant une salle d’audience d’Ottawa presque pleine.

Le procès a duré 13 jours en septembre et devait initialement durer 16 jours au total, mais la preuve de la Couronne a progressé lentement et des dates supplémentaires sont ajoutées.