Le tribunal décide que le manoir d’Elvis à Graceland ne peut pas être saisi – pour l’instant

Graceland peut rester entre les mains de la famille d’Elvis Presley pour le moment, après qu’un chancelier du tribunal du Tennessee a statué mercredi qu’une mystérieuse société essayant de le vendre avait probablement commis une fraude.

Le chancelier JoeDae Jenkins a déclaré qu’un projet de vente par saisie de Graceland, la maison historique d’Elvis Presley à Memphis, serait reporté au moins jusqu’à ce qu’une future audience détermine qui conserve la propriété légitime du domaine. Une étrange série d’événements oppose la petite-fille du défunt chanteur à une mystérieuse société qui prétend que la fille d’Elvis lui a donné l’acte de Graceland.

Une audience dans le comté de Shelby, Tennessee, Chancery Court a déterminé que la vente aux enchères prévue jeudi de Graceland nuirait irrémédiablement à la petite-fille d’Elvis, Danielle Riley Keough, qui poursuivi pour bloquer la vente. Keough est devenue propriétaire du domaine et de l’attraction touristique populaire après que sa mère et la fille d’Elvis, Lisa Marie Presley, décédé en janvier 2023.

« Le domaine est considéré comme unique en vertu de la loi du Tennessee et, étant donné qu’il est unique, la perte du bien immobilier sera considérée comme un préjudice irréparable », a déclaré Jenkins.

Jenkins a également déclaré qu’il existait des preuves selon lesquelles une entreprise tentant de saisir Graceland avait falsifié des documents qui, selon elle, lui donnaient le droit de vendre la propriété.

Dans un communiqué, Graceland a déclaré que la propriété continuerait à fonctionner.

« Comme le tribunal l’a clairement indiqué, les allégations n’étaient pas fondées », indique le communiqué. « Il n’y aura pas de saisie. Graceland continuera à fonctionner comme au cours des 42 dernières années, garantissant que les fans d’Elvis du monde entier puissent continuer à vivre la meilleure expérience possible lorsqu’ils visitent sa maison emblématique.

Karen Pulfer Focht/Reuters L’avocat de Memphis, Jeff Germany, qui représente Riley Keough, petite-fille d’Elvis Presley, quitte le tribunal après avoir combattu la réclamation d’une entreprise qui veut forcer la vente du célèbre manoir de Graceland.

Qui détient les droits sur Graceland ?



Une société appelée Naussany Investments & Private Lending LLC affirme que Lisa Marie Presley n’a pas remboursé un prêt de 3,8 millions de dollars qu’elle lui avait accordé – et Naussany a déclaré que Presley avait mis Graceland en garantie du prêt. En quête de remboursement, elle avait programmé une vente aux enchères du domaine.

Il ne s’agissait pas d’une vente par saisie typique. Keough a intenté une action en justice plus tôt ce mois-ci, affirmant qu’un tel prêt n’existait pas. Elle affirme également que Naussany n’est même pas une véritable entreprise.

« Ces documents sont frauduleux », affirme la poursuite de Keough. « Lisa Marie Presley n’a jamais emprunté d’argent à Naussany Investments et n’a jamais donné d’acte de confiance à Naussany Investments. »

Le procès allègue que Naussany Investments & Private Lending LLC « semble être une fausse entité créée dans le but de frauder ».

Bien que Naussany ait fourni ce qui semble être un billet à ordre notarié de 2018 signé par Lisa Marie Presley pour fournir Graceland en garantie, le procès de Keough a déclaré qu’il s’agissait d’un faux. Dans un affidavit signé, le notaire a nié avoir jamais légalisé quoi que ce soit de ce que Lisa Marie Presley avait signé.

Le chancelier Jenkins a déclaré que l’affidavit constituait une preuve suffisante pour retarder la saisie jusqu’à ce qu’une audience puisse déterminer les faits. Mais Jenkins a également déclaré que les preuves suggéraient que Keough disait la vérité.

Karen Pulfer Focht/Reuters Une vue générale du palais de justice du comté de Shelby à Memphis, Tennessee, États-Unis, le 22 mai 2024.

« Il semble que vous obtiendrez gain de cause sur le fond… à condition que vous prouviez lors de l’audience finale la fraude alléguée par votre client et le notaire », a déclaré Jenkins mercredi.

Lorsque CNN a tenté de joindre Naussany Investments & Private Lending LLC par téléphone, le numéro n’était plus en service. L’entreprise a été répertoriée dans un document judiciaire de l’avocat de Keough comme étant située à Kimberling City, Missouri, mais CNN n’a pas pu localiser une entreprise dans l’État du Missouri portant ce nom via le bureau du secrétaire d’État. CNN n’a pas non plus été en mesure de localiser une entreprise portant ce nom lors d’une recherche à l’échelle nationale.

Elvis Presley Enterprises, la société qui gère la succession de Presley, a reconnu que la réclamation de Naussany était illégitime.

« Elvis Presley Enterprises peut confirmer que ces affirmations sont frauduleuses », a indiqué la société. « Il n’y a pas de vente par saisie. En termes simples, la contre-action en justice a été déposée pour mettre fin à la fraude.

Un juge a accordé la semaine dernière une ordonnance d’interdiction temporaire, empêchant Naussany de vendre Graceland. Jenkins a prolongé cette commande mercredi.

Après le décès de Lisa Marie Presley, Keogh et sa grand-mère, Priscilla Presley, s’est battue pour les droits sur sa succession – y compris Graceland. En fin de compte, Keough et Presley régléet Keough est devenu l’unique propriétaire de Graceland.

En 2004, Lisa Marie Presley a vendu 85 % des actifs d’Elvis Presley Enterprises dans le cadre d’un l’accord aurait une valeur de plus de 100 millions de dollars. Mais elle conservait l’entière propriété du Manoir de Graceland et les objets personnels d’Elvis conservés dans ce qui est aujourd’hui le musée Graceland, selon le site Web de Graceland.

Graceland est l’une des plus grandes attractions touristiques du Sud, visitée par des centaines de milliers de personnes chaque année, indique Graceland sur son site Internet. Lisa Marie Presley en a gagné sept chiffres chaque année, sur la base d’un dépôt au tribunal lors de son divorce en 2022.

Dimitrios Kambouris/Getty Images pour le Met Museum/Vogue) Riley Keough assiste au Met Gala 2024. Keough poursuit pour mettre fin à la vente forcée de Graceland.

Keough est née des parents Lisa Marie Presley et du musicien Danny Keough en 1989. Elle est une actrice bien connue, apparaissant dans « Mad Max Fury Road » et d’autres succès hollywoodiens. Elle apparaît également dans « Under the Bridge » de Hulu.

Crédité pour la première fois en tant qu’acteur dans le film The Runaways en 2010, Keough a accumulé un certain nombre de rôles d’acteur. Elle a récemment joué dans « Daisy Jones & The Six », où elle incarnait une musicienne en difficulté dans un groupe sur le point de réussir.

Dans un article pour Vanity Fair, Keough a révélé qu’elle avait une fille, Tupelo Storm Smith-Petersen, née par mère porteuse en août 2022. Elvis est née à Tupelo, Mississippi, en 1935, mais Keough a déclaré que le nom lui rendait hommage. feu frère, Benjamin Storm Keough, décédé en 2020 à l’âge de 27 ans.