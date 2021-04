L’affaire tournait autour des « femmes de réconfort » – un euphémisme utilisé pour décrire les femmes et les filles qui ont été forcées de travailler dans des bordels gérés par l’armée japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque toute la péninsule coréenne était la colonie du Japon.

Les historiens estiment que jusqu’à 200 000 femmes ont été soumises à l’esclavage sexuel dans le cadre de ce système, mais seules 15 victimes survivantes sont actuellement enregistrées auprès du gouvernement sud-coréen, la plupart dans les années 80 et 90, selon l’agence de presse Yonhap.

En janvier, le tribunal du district central de Séoul a décidé pour la première fois que Tokyo devait verser des réparations de 100 millions de won (89 400 dollars) chacun à un groupe de 12 victimes. Le Japon a protesté contre la décision à l’époque.

Mercredi, le même tribunal a rejeté une affaire distincte intentée par 20 plaignants, y compris d’anciennes femmes de réconfort et leurs familles, reconnaissant que le Japon, en tant que nation souveraine, jouissait de l’immunité contre les poursuites à l’étranger.

Le juge Min Seong-cheol a déclaré que la cour voulait éviter un affrontement diplomatique avec le Japon et que la question devrait être résolue par des moyens diplomatiques à la place.

Yonhap a cité des sources judiciaires qui ont déclaré qu’une décision en faveur de forcer le Japon à payer une compensation violerait potentiellement le droit international. Le média a cité le tribunal de Séoul en disant que cela pourrait violer la Convention historique de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui énonce les règles de base du fonctionnement des accords internationaux.

Le tribunal a également évoqué l’accord de 2015 entre la Corée du Sud et le Japon, en vertu duquel Tokyo a accepté de s’excuser et de payer 1 milliard de yens (9,3 millions de dollars) aux victimes en échange de Séoul reconnaissant que le problème est résolu. « Enfin et de manière irréversible. »

L’un des plaignants, Lee Yong-soo, un survivant de 92 ans de l’esclavage sexuel en temps de guerre qui a assisté à l’audience de mercredi dans un fauteuil roulant, a critiqué la décision comme « absurde, absurde. Elle a exhorté le gouvernement sud-coréen à porter l’affaire devant la Cour internationale de justice.

Le principal porte-parole du gouvernement japonais, le secrétaire en chef du cabinet Katsunobu Kato, a déclaré que Tokyo devait examiner la dernière décision du tribunal de Séoul. Il a ajouté que la Corée du Sud devrait «Prendre les mesures appropriées en tant qu’État pour corriger sa violation du droit international», faisant apparemment référence à la décision de janvier qui a ordonné au Japon de payer les victimes.

Le cas des « femmes de réconfort » a tourmenté les relations nippo-sud-coréennes pendant des décennies, provoquant des querelles diplomatiques et des manifestations devant l’ambassade du Japon à Séoul et d’autres missions à l’étranger.

