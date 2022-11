Le tribunal de Séoul approuve l’extradition d’un suspect néo-zélandais

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Un tribunal sud-coréen a approuvé l’extradition d’une femme de 42 ans accusée de meurtre en Nouvelle-Zélande pour son lien possible avec les corps de deux enfants morts depuis longtemps retrouvés abandonnés dans des valises en août.

La Haute Cour de Séoul a déclaré vendredi que sa décision était intervenue après que la femme non identifiée eut accepté par écrit d’être renvoyée en Nouvelle-Zélande. Le tribunal avait précédemment prévu d’examiner son cas lundi pour déterminer si elle devait être extradée et dit maintenant que cette session n’est plus nécessaire.

Le tribunal ayant approuvé son extradition, c’est maintenant au ministre sud-coréen de la Justice, Han Dong-hoon, de décider en dernier lieu si elle est envoyée en Nouvelle-Zélande. Le ministère de la Justice de Séoul n’a pas immédiatement répondu aux questions sur le délai dans lequel cette décision pourrait être prise.

Le mois dernier, le ministère de la Justice a demandé aux procureurs de demander la révision du tribunal après avoir déterminé qu’il y avait des “raisons considérables” de croire que le suspect avait commis les crimes.

La police sud-coréenne a arrêté la femme en septembre, sur la base d’un mandat d’arrêt délivré par un tribunal national après que la Nouvelle-Zélande a demandé son arrestation provisoire. Le ministère de la Justice néo-zélandais a alors soumis une demande officielle d’extradition au ministère sud-coréen.

La police néo-zélandaise a déclaré que le mandat d’arrêt sud-coréen contre le suspect était lié à deux accusations de meurtre et qu’elle avait demandé aux autorités sud-coréennes de garder la femme en prison jusqu’à son extradition.

Les corps des enfants ont été découverts en août après qu’une famille néo-zélandaise ait acheté des biens abandonnés, dont deux valises, dans une unité de stockage lors d’une vente aux enchères en ligne. La police a déclaré que la famille n’avait rien à voir avec les décès. Les enfants avaient entre 5 et 10 ans et étaient morts depuis des années, selon la police.

Selon la police sud-coréenne, la femme est née en Corée du Sud et a ensuite déménagé en Nouvelle-Zélande, où elle a obtenu la citoyenneté. Les dossiers d’immigration montrent qu’elle est retournée en Corée du Sud en 2018.

La police sud-coréenne a déclaré qu’elle soupçonnait qu’elle pourrait être la mère des deux victimes, car son ancienne adresse en Nouvelle-Zélande était enregistrée dans l’unité de stockage où les valises étaient conservées.

Kim Tong-hyung, Associated Press