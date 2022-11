Le tribunal de Séoul approuve l’extradition d’un suspect néo-zélandais

SEOUL, Corée du Sud – Un tribunal sud-coréen a approuvé l’extradition d’une femme de 42 ans accusée de meurtre en Nouvelle-Zélande pour son lien possible avec les corps de deux enfants morts depuis longtemps retrouvés abandonnés dans des valises en août.

La Haute Cour de Séoul a déclaré vendredi que sa décision était intervenue après que la femme non identifiée eut accepté par écrit d’être renvoyée en Nouvelle-Zélande. Le tribunal avait précédemment prévu d’examiner son cas lundi pour déterminer si elle devait être extradée et dit maintenant que cette session n’est plus nécessaire.