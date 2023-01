Le tribunal de Paris porte un coup dur à la lutte contre les pesticides dans les Caraïbes françaises

Commentez cette histoire Commenter

SAN JUAN, Porto Rico – Près de 20 ans après que des insulaires des Caraïbes ont intenté une action en justice pour tenir le gouvernement français responsable de l’utilisation prolongée par l’industrie de la banane d’un pesticide interdit en Martinique et en Guadeloupe, un panel de juges a rejeté leur affaire, jugeant qu’il est trop difficile de déterminer qui est responsable des actes commis il y a si longtemps.

Les juges de Paris ont décrit l’utilisation du chlordécone de 1973 à 1993 comme une scandaleuse “atteinte à l’environnement dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et affecteront pendant de nombreuses années la vie quotidienne des habitants” des deux îles françaises des Caraïbes. Mais ils ont également affirmé que même dans les années 1990, les scientifiques n’avaient pas établi de liens entre le chlordécone et les maladies humaines.

“Comment osent-ils écrire un tel mensonge historique et scientifique”, a déclaré Christophe Lèguevaques, un avocat impliqué dans l’affaire, dans un communiqué publié jeudi.

Le chlordécone, également connu sous le nom de kepone, a été breveté dans les années 1950 par des scientifiques travaillant pour Allied Chemical, une société américaine basée dans le New Jersey, aujourd’hui appelée Allied Corporation, et des millions de livres de pesticide ont été produites, presque toutes exportées pour être utilisées en dehors du États-Unis.

Le gouvernement américain a interdit le pesticide en 1976, un an après que le département de la santé de Virginie a définitivement fermé une usine de produits chimiques Life Science Products à Hopewell, en Virginie, dont les travailleurs ont développé des troubles de l’élocution et d’autres problèmes neurologiques imputés au pesticide.

Cependant, le chlordécone a été commercialisé légalement en France de 1981 jusqu’à ce que le gouvernement l’interdise en 1990, et son utilisation s’est poursuivie pendant trois ans après cela en Guadeloupe et en Martinique pour tuer le charançon du bananier en vertu d’une dérogation accordée par le gouvernement français. Des décennies plus tard, il continue de contaminer le sol et l’eau des îles.

Le gouvernement français estime que plus de 90 % des adultes ont été exposés au chlordécone sur les deux îles, dont les populations cumulées totalisent quelque 750 000 habitants. Parmi une variété de maladies, le chlordécone est associé à un risque accru de cancer de la prostate, et ces insulaires souffrent de cancer de la prostate à l’un des taux les plus élevés au monde, selon des chercheurs français sur le cancer. D’autres recherches françaises établissent un lien entre l’exposition au chlordécone et les naissances prématurées.

“Il est impensable que les responsables meurent sans être tenus pour responsables”, a déclaré Lèguevaques, ajoutant qu’il exhorterait ses clients à faire appel de la décision du 2 janvier du tribunal national pour les litiges de santé publique.

Parmi les autres plaignants dans l’affaire de 2006 figure le groupe environnemental parisien Générations Futures, qui envisage également de faire appel.

“Cette décision, bien qu’elle représente une grande déception, n’est pas une surprise”, a déclaré vendredi le groupe dans un communiqué, promettant de continuer à représenter les personnes concernées jusqu’à ce que “la vérité sorte et que justice soit enfin rendue”.

Statuant en juin dans une action en justice distincte déposée par des militants, des organisations et des victimes, le tribunal central de Paris a reconnu le gouvernement français coupable de négligence injustifiée impliquant l’utilisation de chlordécone mais a refusé d’indemniser les personnes concernées, une décision qui a indigné de nombreuses personnes. Les juges ont jugé en partie que les accusés n’avaient pas fourni de détails précis pour justifier “le préjudice d’anxiété qu’ils réclament”.

La saga judiciaire se déroule à Paris au lieu des départements français d’outre-mer de la Guadeloupe ou de la Martinique car il s’agit d’un problème de santé publique, il est donc traité par une unité de santé spéciale basée au sein du tribunal central de Paris.

Pendant ce temps, les autorités continuent de tester gratuitement les insulaires pour détecter d’éventuelles traces de chlordécone dans leur sang.