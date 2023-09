Le tribunal de Moscou retarde sa décision sur l’appel du journaliste emprisonné du WSJ, Evan Gershkovich

Avant la clôture de l’audience, Gershkovich est apparu dans la cage vitrée des accusés, souriant aux journalistes et vêtu d’un pull jaune et d’un jean bleu. Il était détenu en mars, lors d’un voyage de reportage dans la ville d’Ekaterinbourg, à environ 2 000 kilomètres (1 200 miles) à l’est de Moscou.

Dmitri Serebriakov via Associated Press

L’ambassadrice américaine en Russie, Lynne Tracy, a effectué vendredi sa quatrième visite à Gershkovich, deux jours après que les parents du journaliste se sont présentés au siège de l’ONU et ont appelé les dirigeants du monde à exhortez la Russie à le libérer. Tracy a déclaré plus tard que Gershkovich « restait fort et suivait l’actualité », y compris l’appel de ses parents.