Le tribunal de Mitch McConnell tient ses promesses – The New York Times

Alors qu’une grande partie du public a reculé devant les décisions et la perspective d’autres à venir dans les années à venir, M. McConnell, un profond admirateur du juge Antonin Scalia, a vu l’aboutissement d’une poussée personnelle pour remodeler la cour à l’image du conservateur icône judiciaire. M. McConnell a déclaré que son objectif était « de nous ramener là où Scalia nous aurait amenés à une majorité textualiste et originaliste. Et nous avons cela pour la première fois dans l’histoire.