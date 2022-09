Le tribunal de Manille rejette l’offre de déclarer les rebelles terroristes

MANILLE, Philippines (AP) – Un tribunal philippin a rejeté une requête du gouvernement visant à déclarer le Parti communiste des Philippines et sa branche de guérilla armée comme une organisation terroriste dans une décision que les responsables ont juré de faire appel, mais a été accueillie favorablement par des militants qui ont longtemps rejeté le l’étiquetage des rebelles comme terroristes.

La décision du juge Marlo Magdoza-Malagar du tribunal régional de Manille, signée mercredi, est une victoire juridique pour les militants et les détracteurs du gouvernement et un revers pour les responsables de la sécurité, qui accusent depuis longtemps les organisations de gauche de servir secrètement de façades légales aux guérilleros maoïstes.

Le tribunal a demandé au gouvernement de combattre l’insurrection communiste, l’une des plus longues d’Asie, dans le “respect du droit à la dissidence, à une procédure régulière et à l’état de droit”. Il a soulevé des inquiétudes concernant le « marquage rouge » ou le lien entre les militants et les insurgés, ce qui, selon lui, était une « pratique pernicieuse » qui met en danger les détracteurs du gouvernement.

“Alors que la rébellion et le terrorisme peuvent impliquer l’utilisation de la violence, la violence dans la rébellion est dirigée contre le gouvernement ou une partie de celui-ci”, a déclaré le tribunal dans la décision de 135 pages. “Les rebelles dans une rébellion ciblent toujours des agents de l’État tels que l’armée ou la police.”

“Le terrorisme, en revanche, est dirigé contre la population civile avec l’intention de provoquer chez cette dernière une peur et une panique extraordinaires et généralisées”, a déclaré le tribunal.

Renato Reyes de Bayan, une alliance de groupes de gauche, a déclaré : « étiqueter les révolutionnaires et ceux qui sont engagés dans des négociations de paix comme des “terroristes” est faux, contre-productif et sape toute possibilité de règlement politique du conflit armé ».

Emmanuel Salamat, un général de marine à la retraite qui dirige un groupe de travail gouvernemental aidant à superviser les efforts visant à mettre fin à l’insurrection qui dure depuis des décennies, a déclaré aux journalistes qu’il était attristé par la décision du tribunal parce que les rebelles ont commis des actes de terrorisme, y compris des meurtres, pendant de nombreuses décennies.

“C’est comme ignorer les sacrifices de nos troupes, les front-liners sur le terrain, nos héros qui ont donné leur vie”, a-t-il déclaré. Il a cité les États-Unis et d’autres pays qui ont répertorié la nouvelle armée populaire rebelle comme une organisation terroriste.

Le secrétaire à la Justice, Jesus Crispin Remulla, a déclaré que le gouvernement ferait appel.

Le tribunal a évalué neuf attaques meurtrières et actes de violence distincts, dont l’incendie d’une chapelle et de maisons rurales dans une province, qui, selon des témoins du gouvernement, ont été perpétrés par des guérilleros communistes dans le sud du pays de 2019 à 2020. Mais il a interrogé les témoins. identification des assaillants en tant que rebelles sur la base de leurs uniformes de combat noirs et de leurs armes à feu.

Le tribunal a également déclaré que toute crainte que les attaques auraient pu susciter était peut-être confinée aux communautés où elles se sont produites et n’avait pas atteint la panique “généralisée” et “extraordinaire” d’une attaque terroriste décrite par la loi philippine. “Les neuf incidents d’atrocités entrent dans la catégorie des petites attaques avec délit de fuite et des actes de violence sporadiques sans victimes ni cibles spécifiées”, a déclaré le tribunal. Il a déclaré que les autorités n’avaient pas réussi à établir que les attaques avaient été commises pour contraindre le gouvernement à céder à une demande, un élément clé du terrorisme tel que spécifié dans la loi.

La force rebelle maoïste a été créée en 1969 avec seulement une soixantaine de combattants armés dans la région nord du pays, mais elle s’est progressivement développée et étendue à travers le pays.

Les revers de la bataille, les redditions et les luttes intestines ont cependant affaibli le groupe de guérilla, qui reste une menace majeure pour la sécurité nationale. La rébellion a fait environ 40 000 morts parmi les combattants et les civils et freiné le développement économique des régions provinciales, où, selon l’armée, quelques milliers d’insurgés sont toujours actifs.

Jim Gomez, Associated Press