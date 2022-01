Le tribunal de Madrid rejette l’appel de l’UEFA contre le juge

La Cour européenne de justice décidera si la Super League est protégée par le droit de l’UE. Soeren Stache/alliance photo via Getty Images

Un tribunal de Madrid a rejeté une offre de l’UEFA visant à ce que le juge qui a accordé une injonction protégeant la Super League soit retiré de l’affaire.

Le juge Manuel Ruiz de Lara s’est rangé du côté de la Super League et de ses clubs restants, le Real Madrid, Barcelone et la Juventus, lorsqu’ils ont intenté une action en justice l’année dernière demandant l’arrêt des procédures disciplinaires de l’UEFA à leur encontre.

Ruiz de Lara a transmis l’affaire à la Cour européenne de justice (CJE) – qui décidera si la Super League est protégée par le droit de l’UE – et a ordonné que les clubs ne soient pas punis entre-temps.

L’UEFA a ensuite cherché à le faire récuser, alléguant des irrégularités dans la manière dont il avait traité l’affaire.

Cette demande a été rejetée mercredi par le tribunal provincial d’Audiencia de Madrid, qui a conclu que Ruiz de Lara avait agi correctement et a condamné l’UEFA à payer les frais et une amende.

La CJUE se prononcera dans les prochains mois sur la question de savoir si le contrôle du football européen par l’UEFA constitue un monopole, en violation du droit de la concurrence.

Au total, 12 des meilleurs clubs européens – dirigés par le président du Real Madrid, Florentino Perez – ont annoncé leur intention de lancer une Super League séparatiste en avril 2021.

Le projet a semblé s’effondrer lorsque neuf d’entre eux, dont six de la Premier League, ont déclaré qu’ils se retiraient quelques jours plus tard suite à une opposition féroce des fans, des politiciens et des instances dirigeantes du football.

Cependant, Perez s’est engagé à poursuivre les plans malgré tout, affirmant que les réformes de la Ligue des champions de l’UEFA sont insuffisantes pour préserver l’avenir du football.

En novembre, il a déclaré à l’assemblée générale annuelle du club que « il faut rappeler à l’UEFA qui est le Real Madrid ».

« Les tribunaux ont protégé la Super League, obligeant l’UEFA à annuler ses procédures disciplinaires », a-t-il déclaré. « La justice espagnole a porté l’affaire devant les tribunaux européens, qui rendront une décision contraignante sur le monopole de l’UEFA. »