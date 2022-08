Le tribunal de l’Arkansas a demandé de mettre la mesure de la marijuana sur le bulletin de vote

Les partisans d’une initiative de marijuana récréative ont demandé à la Cour suprême de l’Arkansas d’ordonner aux responsables électoraux de mettre leur mesure sur le scrutin de novembre.

Croissance responsable L’Arkansas a demandé jeudi au tribunal d’annuler le rejet par le State Board of Election Commissioners du nom populaire et du titre du scrutin pour l’amendement constitutionnel proposé. Le groupe avait soumis plus qu’assez de signatures pour se qualifier, mais la proposition avait également besoin de l’approbation du conseil d’administration pour figurer sur le bulletin de vote.

Mercredi, les membres du conseil ont critiqué la mesure, affirmant qu’elle ne décrivait pas pleinement l’impact de la proposition. Le procès de jeudi a déclaré que le conseil avait utilisé une approche “trop ​​stricte” qui viole la constitution de l’État. Il conteste également une loi de 2019 qui habilite le conseil à certifier les mesures de vote.

Avant cette loi, les mesures de vote devaient être examinées par le procureur général avant que les pétitions puissent être diffusées.

Les électeurs de l’Arkansas en 2016 ont approuvé un amendement constitutionnel légalisant la marijuana médicale.

