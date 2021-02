Le tribunal de La Haye se range du côté des militants et dit au gouvernement néerlandais de lever IMMÉDIATEMENT le couvre-feu «  illégitime  »

La Cour a demandé au gouvernement néerlandais d’annuler son couvre-feu de la pandémie de coronavirus après que La Haye a jugé qu’il n’y avait pas de base légale et l’a qualifié de violation des droits des personnes.

Dans un communiqué, La Haye a déclaré que l’utilisation par le gouvernement de la loi sur les pouvoirs extraordinaires de l’autorité civile – une loi d’urgence qui permet à l’État de contourner le processus législatif pour imposer un couvre-feu «Circonstance très urgente et exceptionnelle» – n’était pas justifiée dans ce cas lors de la crise du Covid-19.

«Le juge de première instance a statué que l’introduction du couvre-feu n’impliquait pas l’urgence particulière requise pour pouvoir utiliser le [act], « La Haye a poursuivi, notant que le gouvernement avait eu le temps de discuter au préalable d’un tel couvre-feu, avant de décider que «L’utilisation de cette loi pour imposer un couvre-feu n’est pas légitime.»

Le couvre-feu est une violation profonde du droit à la liberté de mouvement et à la vie privée et limite (indirectement), entre autres, le droit à la liberté de réunion et de manifestation.