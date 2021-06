Le tribunal de Delhi refuse de prolonger la détention provisoire de la police et envoie Sushil Kumar en détention judiciaire

Un tribunal local de Delhi a rejeté la demande de Crime Branch de prolonger la garde à vue du médaillé olympique Sushil Kumar, arrêté le mois dernier dans l’affaire du meurtre de son collègue lutteur Sagar Dhankar. Il a maintenant été envoyé en détention judiciaire pour neuf jours.

La division criminelle de la police de Delhi, qui a détenu le tristement célèbre lutteur pendant 10 jours, a demandé une prolongation de trois jours, affirmant qu’elle voulait à nouveau emmener Sushil à Haridwar où il s’était enfui pour la première fois après le meurtre. Cependant, le tribunal de district de Rohini n’a trouvé aucun nouveau motif pour maintenir le lutteur de 38 ans en garde à vue.

Le tribunal a noté que la police avait déjà emmené Sushil et son associé Ajay Bakkarwala à Bathinda et Haridwar dans le but de récupérer le téléphone portable et les vêtements de l’accusé.

Sushil a été arrêté le 23 mai par la police de Delhi dans l’affaire du meurtre du lutteur Sagar Dhankhar dans la nuit du 4 au 5 mai au stade Chhatrasal. Les autorités ont déclaré que le double médaillé olympique tentait d’échapper à son arrestation pendant près de 20 jours et était continuellement en fuite.

Le tribunal avait d’abord envoyé le lutteur en garde à vue de six jours, qui a ensuite été prolongée de quatre jours.

Sagar a été tué dans la nuit du 4 au 5 mai au stade Chhatrasal, et Sushil aurait ordonné son enlèvement dans sa maison de Model Town, puis l’aurait battu à mort.

La police a déclaré que Sushil s’était enfui à Haridwar après le meurtre et avait changé de cachette en transférant son séjour à Bathinda, Meerut, Gurugram et Delhi où il a finalement été arrêté.

Après son arrestation, une vidéo montrant les événements de la nuit du 4 au 5 mai au stade Chhatrasal est devenue virale en ligne. Dans la vidéo, Sushil et son groupe auraient attaqué le lutteur maintenant décédé.

Plus tôt cette semaine, la police de Delhi avait également annulé son permis d’armes qu’il avait obtenu en 2012.

https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/cities/delhi/sushil-kumars-arms-license-suspended-after-his-arrest-in-chhatrasal-stadium-murder-case- 7339208/lite/

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici