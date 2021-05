Le tribunal de Delhi prolonge de quatre jours la garde à vue du lutteur Sushil Kumar

Un tribunal de Delhi a prolongé samedi de quatre jours la garde à vue du lutteur médaillé olympique Sushil Kumar, arrêté dans le cadre du meurtre d’un lutteur de 23 ans au stade Chhatrasal ici. Le tribunal avait auparavant envoyé l’accusé en garde à vue pendant six jours pour interrogatoire.

Sushil Kumar a été produit devant le tribunal samedi à la fin de la détention provisoire. « Dans l’intérêt de la justice, j’estime qu’il est approprié d’autoriser l’application de la police pendant quatre jours seulement », a déclaré le magistrat métropolitain Mayank Goel.

La police avait demandé la garde à vue de Sushil Kumar pendant sept jours. Sushil Kumar et ses associés auraient agressé le lutteur Sagar Dhankar et deux de ses amis Sonu et Amit Kumar dans la nuit du 4 au 5 mai. Sagar a succombé à ses blessures plus tard. Le lutteur international a été arrêté, avec son coaccusé Ajay Kumar, le 23 mai dans la région de Mundka, à l’extérieur de Delhi. Il échappait à l’arrestation et était en fuite depuis près de trois semaines.

