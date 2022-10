Le tribunal de Delhi encadre les accusations de meurtre contre le lutteur Sushil Kumar dans l’affaire Sagar Dhankar

L’olympien Sushil Kumar sera jugé dans l’affaire du meurtre du lutteur junior Sagar Dhankar. Un tribunal de Delhi a formulé des accusations de meurtre, de tentative de meurtre, d’émeute, de rassemblement illégal et d’autres sections, y compris de complot criminel contre Kumar et 17 autres personnes impliquées dans l’affaire. Le tribunal de Delhi a également formulé des accusations contre deux accusés en fuite.

L’affaire du meurtre remonte à 2021 lorsque Kumar et Dhankar se sont livrés à une vilaine bagarre au stade Chhatrasal qui a malheureusement entraîné la mort de ce dernier. La police de Delhi a déclaré dans son acte d’accusation dans l’affaire de meurtre que Kumar voulait “établir la suprématie” parmi les jeunes lutteurs et c’est ainsi que l’ancien champion national de lutte junior a été tué.

Apparemment, Kumar et ses associés ont agressé le lutteur de 23 ans Dhankar, son ami Sonu et trois autres personnes au stade dans la nuit du 4 au 5 mai pour un litige immobilier. Plus tard, Dhankar a succombé à ses blessures.

Selon l’enquête policière, le lutteur décédé de 23 ans vivait auparavant dans l’appartement de Model Town qui appartenait à Kumar. Les deux lutteurs avaient un différend en cours sur le loyer de l’appartement qui a fait boule de neige dans une bagarre mortelle après que Dhankar ait abusé de Kumar.

L’affaire s’est ensuite aggravée lorsque Dhankar et Sonu ont montré une réticence initiale à quitter l’appartement de Kumar et ont « murmuré » dans le stade que Kumar avait peur du duo et ne pouvait pas les supporter.

Après le meurtre, Kumar a été en fuite pendant plus de quinze jours. Il est entré dans la clandestinité, mais la police de Delhi a réussi à l’arrêter à Mundka.

Le 18 mai de l’année dernière, Kumar s’était adressé au tribunal Rohini de Delhi pour demander une protection contre l’arrestation, affirmant que l’enquête contre lui était biaisée et qu’aucune blessure causée à la victime ne lui était imputable. Cependant, le tribunal a rejeté son plaidoyer de libération sous caution anticipée, affirmant qu’il était “prima facie le principal conspirateur” et que les allégations portées contre lui étaient de nature grave.

Dans le plaidoyer de libération sous caution, Sushil Kumar a mentionné que la police avait présenté une “image fausse et coupable” de lui et donné de fausses informations aux médias pour établir à tort un lien entre lui et des gangsters de renom.

Alors que de l’autre côté, la police de Delhi s’est opposée en mars de cette année à la demande de mise en liberté sous caution de Kumar devant la Haute Cour de Delhi, affirmant que les témoins de l’affaire étaient terrifiés par le lutteur et ses associés, à tel point que l’un d’eux avait déplacé le tribunal pour demander protection.

