Le tribunal de Berlin ordonne la répétition des élections nationales chaotiques de 2021

BERLIN (AP) – Un tribunal de Berlin a ordonné mercredi une reprise des élections nationales de 2021 dans la capitale allemande en raison de graves problèmes le jour des élections dans de nombreux bureaux de vote.

La cour constitutionnelle de Berlin, l’une des trois villes allemandes qui est également un État à part entière, a déclaré le vote initial invalide, a rapporté l’agence de presse dpa.

Cela faisait suite aux plaintes de plusieurs partis politiques et entités gouvernementales concernant le vote du 26 septembre 2021 pour la législature de l’État. Parmi les plaignants figuraient l’autorité électorale de Berlin, le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne et un parti politique satirique, The Party.

Berlin a tenu quatre votes simultanés le même jour l’année dernière : les élections d’État, une élection pour les 12 assemblées de district de la ville, les élections nationales allemandes et un référendum local. Le marathon de Berlin, qui s’est tenu le même jour, a ajouté aux difficultés logistiques.

De longues files d’attente se sont formées devant de nombreux bureaux de vote alors que les électeurs se débattaient avec des bulletins de vote supplémentaires. Certains bureaux de vote ont manqué de bulletins de vote pendant la journée et d’autres en ont reçu pour la mauvaise circonscription, ce qui a entraîné un grand nombre de bulletins invalidés.

Un autre problème était que l’élection devait se terminer à 18 heures, mais les électeurs qui faisaient la queue à ce moment-là étaient autorisés à voter – à un moment où les sondages à la sortie des urnes étaient déjà publics.

Une nouvelle élection d’État doit avoir lieu dans les 90 jours suivant la décision de mercredi. Le nouveau chef de l’autorité électorale de Berlin, dont le prédécesseur a démissionné après le vote chaotique de l’année dernière, a déclaré que le 12 février était une date probable.

Plus tôt ce mois-ci, le parlement fédéral a décidé que les élections nationales de 2021 devaient être reconduites dans 327 des 2 256 circonscriptions électorales de Berlin. Cependant, aucune date n’a été fixée et une contestation devant la Cour fédérale est considérée comme probable. Cette rediffusion partielle ne devrait pas faire de différence significative dans le résultat des élections nationales.

Cela pourrait être une autre histoire à la législature de l’État de Berlin, où les sociaux-démocrates de centre-gauche du maire Franziska Giffey n’ont terminé que de justesse devant les écologistes verts – dirigés par l’actuel adjoint de Giffey dans une coalition de gauche à trois partis – dans l’original élection d’État.

The Associated Press