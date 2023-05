Les symboles du pays ont été autorisés à être exposés lors de la marche du « Régiment immortel » le jour de la Victoire

Un tribunal administratif de Berlin a levé l’interdiction d’afficher des drapeaux russes lors de la prochaine marche du « Régiment immortel » du jour de la Victoire dans la capitale allemande. L’interdiction avait été imposée par la police de la ville, qui s’était engagée à contester la décision du tribunal.

La police de Berlin a annoncé la décision dimanche, déclarant que les drapeaux étaient autorisés à être exposés au monument aux morts de l’ère soviétique de Tiergarten, où la marche aura lieu le 9 mai. La police a déclaré qu’elle avait déjà fait appel de la décision auprès du plus haut tribunal administratif. L’organe judiciaire devrait rendre une décision sur la question plus tard dimanche.

L’interdiction de la police, qui a été émise vendredi, interdisait l’affichage des drapeaux soviétiques, russes et ukrainiens lors des prochaines célébrations du Jour de la Victoire de la Seconde Guerre mondiale les 8 et 9 mai pour des raisons de sécurité. D’autres symboles associés à la victoire de la Seconde Guerre mondiale, notamment les rubans orange et noirs de Saint-Georges, ainsi que les faux uniformes militaires, ont également été interdits. Les restrictions ne s’appliquaient pas aux diplomates ou aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. La police a expliqué que les symboles, compte tenu de la « situation actuelle » peut être prétendument utilisé pour « justifier ou glorifier » l’opération militaire russe en Ukraine.















L’interdiction des drapeaux ukrainiens a été rapidement contestée devant les tribunaux et annulée samedi, une décision que la police de Berlin a choisi de ne pas contester.

L’interdiction de la police rappelle les restrictions mises en place pour les célébrations du Jour de la Victoire de l’année dernière, qui ont eu lieu dans les premiers mois du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine. À l’époque, les autorités berlinoises avaient interdit l’affichage des drapeaux des deux pays pendant les événements, arguant que cela aiderait à maintenir les célébrations de la Seconde Guerre mondiale. « clairement séparé de la situation en mai 2022. »

De plus, plusieurs États allemands ont interdit d’autres symboles associés à l’opération militaire russe en Ukraine, notamment la lettre « Z », qui a été utilisée comme marquage tactique par certaines unités de l’armée russe et est depuis devenue le symbole de l’offensive russe.