Le tribunal condamne les principaux suspects de l’attaque la plus meurtrière en temps de paix en Belgique à 20 ans de prison

BRUXELLES (AP) — Un tribunal belge a condamné vendredi cinq hommes à des peines allant de 20 ans à la prison à vie pour meurtre terroriste en lien avec les attentats suicide de 2016 qui ont tué 32 personnes et blessé des centaines de personnes à l’aéroport de Bruxelles et dans une station de métro très fréquentée. l’attaque la plus meurtrière du pays en temps de paix.

L’un des principaux suspects, Salah Abdeslam, avait déjà été condamné à 20 ans de prison pour son implication dans une fusillade quelques jours avant les attentats du 22 mars 2016 et n’a pas été condamné à une autre peine de prison. Cela s’est produit après que la police l’a découvert par accident, ainsi qu’un autre suspect, alors qu’ils inspectaient ce qu’ils pensaient être un appartement vide. Quatre policiers ont été blessés.

Abdeslam purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle en France pour son rôle dans les attentats qui ont frappé des cafés parisiens, le théâtre Bataclan et le stade national français en 2015. Les attentats de Paris et de Bruxelles étaient liés au même réseau État islamique.

Prenant la parole devant un tribunal de haute sécurité de Bruxelles lundi devant le jury et les magistrats se retirant pour délibérer sur les peines, Abdeslam a imploré la clémence, insistant sur le fait qu’il n’a pas participé aux attentats suicide en Belgique – deux à l’aéroport de la ville et un dans une rame de métro aux heures de pointe du matin – et n’était pas au courant du complot.

«J’ai été diabolisé. Vous avez condamné quelqu’un qui ne le méritait pas », a déclaré le Français de 34 ans, selon le quotidien belge Le Soir. « Je vous demande d’être juste avec cette dernière décision », sur la détermination de la peine.

Au total, 10 accusés étaient impliqués dans ce qui constitue le plus grand procès de l’histoire judiciaire de la Belgique. Deux frères ont été acquittés de toutes les accusations. Les huit autres ont été reconnus coupables de participation aux activités d’un groupe terroriste ; six de ces huit ont également été reconnus coupables de meurtre terroriste.

Abdeslam était le seul survivant parmi les extrémistes de l’État islamique qui ont frappé Paris en novembre 2015. Après des mois de fuite, il a été capturé à Bruxelles le 18 mars 2016. Son arrestation a peut-être incité d’autres membres de la cellule de l’EI à se précipiter pour lancer l’attaque. projets sur la capitale belge.

Mohamed Abrini, un ami d’enfance d’Abdeslam et originaire de Bruxelles, qui a quitté l’aéroport de Zaventem – la principale plate-forme aérienne de Belgique – après que ses explosifs n’ont pas explosé, a également été reconnu coupable de meurtre terroriste lors du procès. Il a été condamné à la prison à vie.

Deux autres personnes accusées d’avoir joué un rôle dans le complot suicide – Osama Krayem et Bilal El Makhoukhi – ont été condamnées à la prison à vie, tandis qu’un troisième, Ali El Haddad Asufi, a été condamné à 20 ans de prison.

Oussama Atar, identifié comme un organisateur possible des attentats meurtriers de Paris et de Bruxelles, a été reconnu coupable d’assassinat terroriste par contumace. Il serait mort au cours des derniers mois de combat du groupe État islamique en Irak et en Syrie, mais il aurait également été condamné à la prison à vie.

___

Cette histoire a été corrigée pour montrer qu’Abdeslam n’a reçu aucune nouvelle peine de prison.

The Associated Press